Nina Agdal i hedt poolkys med kæresten

Sommeren er i den grad over os, og det får åbenbart kærligheden til at blomstre hos den danske supermodel Nina Agdal

Selvom man er en international topmodel, har man ret til ferie, og det tyder på, at den danske supermodel Nina Agdal planlægger at holde sin med kæresten hjemme i gode, gamle Danmark.

I hvert fald har den 26-årige skønhed delt en kærlighedserklæring i form af et hedt poolbillede af hende og Jack Bronkley-Cook, hvor hun skriver, at hun 'ikke kan vente til, at at denne fyr kommer til det danske land'.

Se billedet herunder (artiklen fortsætter under billedet):

Solens stråler har da også i den grad forkælet os danskere denne sommer, hvilket altså samtidigt har fået kærligheden til at blomstre hos den danske supermodel, der har hele 1,7 millioner følgere på Instagram og blandt andet har stået model for det prestigefyldte undertøjsfirma Victoria’s Secret samt det legendariske Sports Illustrated Swimsuit.

Nina Agdal med fræk hentydning: 'Lad os blive våde'

Nøgenbilleder i naturen

Nina Agdal er vokset op i Hillerød i Nordsjælland og har tidligere dannet par med mega-kendissen og Hollywood-stjernen Leonardo DiCaprio, men sidste år snuppede Jack Bronkley-Cook dog danskerens hjerte.

Han har da også tidligere foreviget sin elskede model i form af ekstremt sensuelle billeder, som Nina Agdal efterfølgende delte på Instagram.

På et af billederne står danskeren komplet nøgen i et naturområde og svinger sig op ad et træ. Se billedet herunder (artiklen fortsætter under billedet):

Kærlighedsferie til Danmark

Kæresten, Jack Bronkley-Cook, er i øvrigt søn af supermodellen Christy Brinkley (Billy Joels eks-kone), og han har angiveligt dannet par med den danske skønhed siden juli 2017.

Det er uvist, om Jack Bronkley-Cook tidligere har været med Nina Agdal, som på nuværende tidspunkt bor i Miami, Florida, en tur hjem til Danmark, men det ser altså ifølge danskerens Instagram ud til, at han i hvert fald får æren i denne sommerferie.

Du kan se et par billeder af parret herunder:

Et opslag delt af Nina Agdal Army (@ninaagdalarmy) den 22. Feb, 2018 kl. 12.58 PST

Nina Agdal gør det igen! Trussen kan ikke hives længere op