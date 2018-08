Nina Agdal med fræk brystvorte-hentydning: - Er jeg glad for at se dig?

Hvis man skulle være i tvivl om, hvorvidt den 26-årige supermodel Nina Agdal har humor og kan tage p** på sig selv, så skal man begynde at følge hendes Instagram.

Den danske skønhed er nemlig bestemt ikke bange for at dele billeder med alt fra sjove til sjofle og frække billeder, og hun har blandt andet tidligere foreviget sig selv med en god gammel olfert, hvor badedragten er kravlet helt op i rumpen.

Og nu har den sexede model gjort det igen.

Denne gang sætter hun på fokus på et af de 'problemer', som mange kvinder kan komme ud for især om sommeren, hvor kolde svømmeture ikke er en sjældenhed: Nemlig stive brystvorter.

Nina Agdal sætter godt nok fokus på emnet på en noget mere sexet måde, end os andre almindelige danskere har mulighed for, men ikke desto mindre bliver fokussen vel mødt af danskerens 1,7 millioner følgere.

- Er det koldt her, eller er jeg bare glad for at se dig?, skriver hun til det sexede billede iklædt en rød bikini, hvor man ikke behøver at kigge længe, før man kan spotte hendes strittende attributter.

- Du er er seriøst perfekt, skriver en enkelt bruger til billedet.

- Det er virkelig et sjovt og frækt opslag, skriver en anden.

Nina Agdal med frækt numsebillede: 'Ups, glemte at fjerne min olfert'

Kærlighedsferie i Italien

Den 26-årige dansker, der er vokset op i Hillerød i Nordsjælland, befinder sig i øjeblikket på en eksotisk ferie i Italien med sin 23-årige kæreste, Jack Brinkley-Cook, som er søn af supermodellen Christy Brinkley (Billy Joels eks-kone).

Han har angiveligt dannet par med den danske skønhed siden juli 2017.

Du kan se en række af Nina Agdals feriebilleder i Italien herunder:

