Nina Agdal med frækt numsebillede: 'Ups, glemte at fjerne min olfert'

Den danske supermodel har delt et sexet numsebillede i en g-streng, som er kravlet lidt for langt op i rumpen

Som det overfladiske gamle ordsprog siger, så må man lide for skønheden. Og det må man bestemt sige, at den danske supermodel Nina Agdal gør til topkarakter på sit seneste Instagram-billede.

På billedet strutter den 25-årige skønhed nemlig med numsen i en g-streng, som er kravlet så langt op i rumpetten, at det ikke ligefrem ser behageligt ud.

- Glemte at fjerne min olfert, skriver Nina Agdal da også til billedet, som sætter en tyk streg under det faktum, at den danske supermodel, der tidligere kunne ses hånd-i-hånd med en af verdens mest berømte Hollywood-stjerner Leonardo DiCaprio, har en krop, som de fleste mænd beundrer og de fleste kvinder misunder.

Se Nina Agdals sexede numsebillede herunder (artiklen fortsætter under billedet):

Ifølge Daily Mail befinder Nina Agdal sig i øjeblikket i eksotiske Mexico, hvor den dog ikke kun står på afslapning ved poolen for danskeren. Onsdag blev dagen nemligt brugt på hårdt arbejde, da Agdal skulle foreviges i et 'photoshoot' for undertøjsmærket AerieREAL.

Selvom de fleste 'almindelig mennesker' nok vil påstå, at Nina Agdals krop er mere eller mindre så toptunet, som en krop kan være, så er modebranchen altså ikke lige så imponeret over danskeren som os andre.

Det fortalte Nina Agdal i januar i et interview med den amerikanske tv-vært Megyn Kelly, hvor danskeren åbnede op for sine frustrationer over modebranchens kropsidealer, som, hun mener, er forskruede.

- Jeg kan ikke stå inde for det længere. Modeller har altid skullet være tynde som bøjler, men sådan er virkeligheden ikke længere. Nok er nok. Jeg kan også se på den respons, jeg har fået, at folk ikke længere kan relatere til de urealistiske kropsidealer. Det skaber en illusion om, hvordan kvinder skal se ud. Det sker overalt, tordnede den danske supermodel.

Årsagen til Nina Agdals frustrationer var, at hun efter et års pause fra modelarbejdet drog glad og selvsikker tilbage på job, men i stedet for at blive budt velkommen tilbage af Venice Magazine, blev den åleslanke dansker kritiseret for at være blevet for tyk:

- De sagde dybest set, at jeg var for stor, at jeg så anderledes ud end min portefølje viste, og at de ville hyre mig i 2018, når jeg var i topform igen, fortalte Nina Agdal og fortsatte:

- Jeg følte mig personligt angrebet, og jeg må stå op for piger og kvinder derude og sige, at nok er nok. Jeg kan ikke være en del af den store løgn og denne her forestilling. Jeg kan ikke være en del af det længere, konstaterede hun.

Det er svært at se, hvor de ekstra kilo, som modebranchen vil have Nina Agdal skal tabe, sidder. Foto: Target Press

