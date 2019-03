Nøddeallergi ombord: Laura måtte skjule sig på flytoilettet

Kabinepersonalet bad hende tage en maske på i stedet for at undlade at servere nødder ombord

Nøddeallergier kan være så alvorlige, at man kan dø af det.

Og siden flyrejser er aflukkede steder, hvor man ofte får nødder i form af snackposer eller energibarer, så har flyselskaber ofte procedurer for at håndtere en passagers allergi.

Alligevel endte den engelske skolelærer Laura Merry med at skulle beskytte sig ved at skjule sig på toilettet, da der blev serveret nødder på hendes rejse fra Sydney til Melbourne i Australien med Qantas Airlines.

Det skriver Daily Mail.

'Det er 2019, og #Qantas nægter utroligt nok at tage allergier seriøst', skrev hun blandt andet på Twitter i et opslag fra sin bruger LauraMerry8, der siden er blevet slettet.

Den 25-årige kvinde fra East Sussex havde kontaktet flyselskabet inden for at informere dem om sin allergi for mandler. Nødder, der kan sende hende i anafylaksi - en tilstand, der påvirker vejrtrækningen og vil kræve et skud med adrenalin.

Ville ikke fjerne nødder

Laura Merry skulle besøge sin søster, da hun under påstigningen til flyet blev mødt med beskeden om, at man fra kabinepersonalets - og dermed flyselskabets - side ikke havde tænkt sig at fjerne nødder fra menuen på turen.

'De serverede nødder til hele flyet, selvom jeg havde bedt om, at der ikke blev serveret nogen på grund af min seriøse allergi. Så jeg var nødt til at lide og tage denne maske på og gemme mig på toilettet', beretter hun desuden fra sin oplevelse.

Artiklen fortsætter herunder ...

Tweetet og hendes profil er siden blevet slettet. (Screenshot)

Laura Merry, der altid har sin EpiPen (en pen med adrenalin, red.) med på rejser, fortæller til Daily Mail, at chefen for kabinepersonalet reagerede køligt til hendes forespørgsel om at undlade nødder ombord og fastholdt, at de ikke havde hørt noget om allergien forinden.

Den engelske skolelærer har dog et dokument fra Qantas, der beviser hendes korrespondance med flyselskabet om sin allergi.

Dokumentet her viser korrespondancen fra den 1. december sidste år. Foto: Privat

- Jeg forstår godt, at Qantas ikke kan stoppe andre passagerer fra at medbringe deres egne nøddesnacks ombord, men de minimerede ikke nødder ombord, da de serverede dem, siger Laura Merry til Daily Mail.

Ønsker sikker tur hjem

Flyselskabet har siden undskyldt på Twitter og på telefon til Laura Merry.

- Qantas er opmærksom på de udfordringer, som allergikere står overfor, og tager skridt mod at reducere risikoen for mange af vores kunder - især udsættelse for peanuts - men da der er en lang række allergier, er det ikke muligt at imødekomme alles behov, lyder det fra en talsmand fra Qantas til Daily Mail.

Artiklen fortsætter herunder ...

Qantas undskyldning forsvandt med Laura Merrys Twitterprofil. (Screenshot)

Laura Merry skal flyve hjem til England den 24. marts - igen med Qantas - og frygter for turen, selvom Qantas har lovet, at der ikke vil blive serveret nødder på hende næste flyvning.

- De undskyldte, men tilbød ikke noget mere end en sikker rejse næste gang.

Hun håber, hendes historie får flyselskaberne til at tænke sig mere om i forhold til allergier.

- Selv hvis de værste 11 allergener kunne minimeres så meget som muligt på flyvninger, kunne det give andre en mere behagelig rejse.