Nøgen pilot får millionerstatning

Byen Denver har indgået et forlig med en pilot fra flyselskabet United Airlines, som blev arresteret ved en fejl i september 2018 og sigtet for blufærdighedskrænkelse.

De har indgået forlig om at betale 300.000 dollars (2.032.314 kroner) til piloten Andrew Collins i erstatning for de forkerte anklager.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om hændelsen, hvor den erfarne pilot fra Virginia blev arresteret og beskyldt for at stå nøgen foran et vindue på sit hotelværelse på 10. sal og kigge ned på terminalen i Denvers Internationale Lufthavn.

- Jeg skulle i bad og talte i telefon. Det var en smuk morgen, så jeg åbnede gardinerne. Men jeg kunne slet ikke se terminalen, sagde Andrew Collins til The Denver Post sidste år.

Han vidste altså ikke, at han stod og blottede sig foran en masse mennesker nede i terminalen, før politiet bankede på hans dør og lagde ham i håndjern.

Anklagerne afvist af dommer

En dommer afviste sagen mod Andrew Collins i marts, men der havde hændelsen allerede ført til, at han havde været suspenderet fra sit job i seks måneder.

Han er glad for det forlig, som han har indgået med byen Denver, men udtaler samtidig i en pressemeddelelse via sin advokat, at hotellet bærer en del af ansvaret.

- Westin Hotel er nødt til at advare deres gæster om, at interiøret i deres hotelværelser ikke giver gæsterne et privatliv, men tværtimod gør dem synlige for folk langt væk i terminalen. Westin Hotel burde tage ansvar for deres egen opførsel og tage de nødvendige skridt for at sikre, at det der skete med Andrew Collins aldrig sker med en anden kunde på hotellet, skriver advokat Craig Silverman i en pressemeddelelse.