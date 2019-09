Nøgen turist på LSD forsvundet i Disneyland

En 32-årig schweizisk mand havde sig noget af en tur til Disneyland Paris i denne weekend.

Efter at hans kæreste havde givet ham LSD, et narkotika som man hallucinerer på, forsvandt han.

Se også: Kvinde beskylder Instagram for ferielån på 90.000 kroner

Kvinden fortalte til politiet, at hendes kæreste faldt ned i en sø ved Adventureland fredag aften lige inden lukketid. Han kom ikke op til overfladen igen, og det bekymrede kvinden. Det skriver mediet Le Parisien.

Kvinden alarmerede først de ansatte i Disneyland, og et redningshold kom hurtigt i gang med at afsøge hele parken. 30 brandmænd, 10 dykkere, 10 politimænd og 80 ansatte i Disneyland Paris samt en helikopter.

Se også: Mistede kæresten i Disneyland: 'Har I set ham?'

Fundet to kilometer fra Disneyland

Et par timer senere blev den schweiziske mand fundet af en fransk bilist, som ønsker at være anonym. Turisten gik nøgen rundt omkring to kilometer fra forlystelsesparken.

- Han gik rundt midt på vejen uden tøj på og i bare fødder, siger bilisten til Le Parisien.

Manden tog den nøgne schweizer med hjem, gav ham tøj på og kørte ham derefter til Disneyland Paris.

Se også: Slut med 'opkast-fester': Amsterdam vil forbyde polterabender

- Han havde rifter på arme og ben. Han huskede heller ikke noget, siger bilisten.

Schweizeren og hans kæreste blev herefter tilbageholdt af det lokale politi for brug af narkotika, men blev løsladt lørdag eftermiddag.

Se også: Far tog sin datter med i Disney World: Det har kostet skatteyderne over en million kroner

Disneyland Paris udtaler, at eftersøgningen ikke havde indflydelse på parkens drift eller forstyrrede gæsterne, da hændelsen udspillede sig efter lukketid.