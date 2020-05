Nøgne cyklister nægter at aflyse stort løb

I Portland opfordrer arrangørerne bag World Naked Bike Ride deltagerne til at afholde årets nøgne cykelløb hver for sig

En række af verdens storbyer skulle i de kommende måneder have lagt cykelstier og veje til årets World Naked Bike Ride – et cykelløb, der som navnet antyder køres af ryttere uden tøj på.

Løbet er mange steder en tilbagevendende begivenhed, men coronakrisen har fået de fleste byer til at aflyse. På nær Portland, USA.

Her har man besluttet at gennemføre begivenheden 27. juni, men det bliver ikke et cykelløb i traditionel forstand. I stedet opfordrer arrangørerne deltagerne til at cykle nøgne gennem byen på egen hånd, så den sociale distance kan opretholdes.

Det skriver CNN.

– Vi bliver nødt til at prioritere sikkerheden for Portlands befolkning højest. Vi er større end virussen, og selv hvis vi skal køre nøgne rundt i ring i vores stuer, så fortsætter vi, skriver arrangørerne ifølge CNN på Facebook.

Se også: 50 km mangler: Ny plan skal sikre vandrerute langs hele Gudenåen

Deltagere risikerer bøder

Ifølge mediet er World Naked Bike Ride mere en demonstration end et egentligt cykelløb, for begivenheden har flere politiske motiver: Ved at smide tøjet demonstrerer rytterne bl.a. mod privatbilisme og samfundets afhængighed af olie, mens de samtidig sætter fokus på kropspositivisme.

Og mange er tilsyneladende med på idéen. Sidste år deltog 10.000 mennesker således i Portland alene.

Ifølge avisen The Oregonian har cykelløbet være afholdt i Portland siden 2004, og myndighederne har i de forgangne år givet deltagerne tilladelse til at cykle nøgne rundt.

I år kan de dog risikere en bøde, hvis du bliver taget uden tøj på, advarer Nola Watts, der er talsmand for Portlands politi.

– Hvis politiet modtager anmeldelser om uanstændig offentlig adfærd, vil vi efterforske det og udskrive bøder, hvis det bliver nøvendigt, siger hun til The Oregonian.

Se også: Flyorganisation: Mundbind bør trumfe tomme flysæder