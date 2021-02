Nøgne saunagæster i chok: Folk udefra kunne se ind

Gæsterne på det femstjernede hotel havde ellers fået at vide, at saunaen var indrettet med 'spionglas'

- Undskyld!

Et femstjernet hotel i Sydkorea trækker overskrifter i nyhedsmedier verden over efter en uheldig fejl, som både har efterladt personale og gæster med røde kinder.

Det skriver blandt andre CNN og Telegraph.

Grand Josun Jeju Hotel hedder det nyåbnede luksushotel, der ligger på den billedskønne vulkanø Jeju og tager 4500 kroner for én overnatning. Her havde et nygift par fra Sydkorea slået hul på sparegrisen for at tage på bryllupsrejse, men på sidstedagen skulle de gøre en ubehagelig opdagelse: Frit udsyn til kvindernes saunaområde.

- Min bryllupsrejse er endt med at blive den værste oplevelse i mit liv, skriver manden i et blogindlæg.

Det var ham, der opdagede de gennemsigtige ruder, som parret ellers havde fået at vide, var af 'spionglas' a la dem i forhørslokaler, hvor man kun kan se den ene vej.

- Jeg var på vej ud at gå en tur, da jeg kiggede på vinduerne ind til hotellets sauna, og det gik op for mig, at man kunne se ind.

- Man kunne se bruserne og badeværelserne, lige meget om det var fra hotellets entré, gangstien, parkeringspladsen eller endda værelsesbalkonerne.

I terapeutisk behandling

Parret er så chokeret over oplevelsen, at de har set sig nødsaget til at gå i terapeutisk behandling for at komme sig over krænkelsen af deres blufærdighed.

- Tanken om, at vi har brugt badeværelser og brusere foran en masse mennesker giver mig kuldegysninger, lyder det fra manden.

Hotellet har efterfølgende lagt sig fladt ned og indrømmet sin skyld.

- Vi beklager dybt de ulejligheder, som problemerne med faciliteterne omkring kvindernes sauna har skabt for vores kunder, skriver hotellet i en pressemeddelelse.

- Saunaens drift er suspenderet, og nu vil vi nøje undersøge manglerne for med øjeblikkelig virkning at rette dem.

