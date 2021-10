Nordisk lufthavn hærget af ny form for tyveri

Billige flybilletter kan give adgang til en lang række rejsemål, hvor det for mange giver luft i budgettet, så det ikke er nødvendigt at tømme hverken opsparing eller pengepung for at komme på udenlandstur.

Uheldigvis kan de billige billetter også være en nem adgangsbillet for, at tyveknægte kan tilgå en helt ny legeplads med potentielt tyvegods.

Det er i alt fald erfaringen i Finlands hovedstad, Helsinki, hvor man begynder at opleve en ny form for butikstyveri, der udspiller sig i lufthavnen.

Sådan lyder meldingen fra det lokale lufthavnspoliti, skriver det finske medie YLE ifølge Check-in.dk.

Tyve fra hele Europa

Ifølge politiet har man inden for den seneste årrække fanget en del tyve, som formentlig udelukkende har taget turen til Helsinki for at begå butikstyveri i lufthavnen.

Det har man blandt andet kunne ane på baggrund af tyvenes flybilletter, som viser, at de kun har haft planer om at opholde sig i landet i nogle få timer.

-De (tyvene, red.) er kun kommet hertil for at stjæle ting. De har ingen som helst hensigt om at besøge landet, siger Harri Lindberg, chefdistriktsanklager for anklagemyndigheden i det sydlige Finland til YLE.

Harri Lindberg oplyser desuden, at der er tale om tyve, som kommer fra hele Europa, hvorfor det finske politi orienterer adskillige europæiske lufthavne om problematikken, så det ikke spreder sig.

Tyvene er tilsyneladende mest interesseret i små, men værdifulde genstande såsom kosmetik og elektronik.