Norge fjerner testkrav ved indrejse

Norge har netop lempet en række restriktioner. Blandt andet slipper du nu for at blive testet, når du rejser til landet

Tirsdag aften stod det klart, at vor norske naboer atter kan se frem til en hverdag med færre coronarestriktioner.

Det oplyste Norges statsminister, Jonas Gahr Støre fra Arbejderpartiet, på et pressemøde, skriver DR.

Det bliver imidlertid ikke alle restriktioner, der fjernes på én gang, som vi har oplevet det i Danmark. Der er dog en række forhold, som vender tilbage til den normal, vi kendte til før pandemiens indtog.

Blandt lempelserne er, at indrejsende ikke længere skal lade sig teste ved grænsen, skriver NRK.

Før lød reglerne sådan, at alle rejsende skulle tage en covid-19 test ved grænsen uanset vaccinestatus. Var testen negativ, kunne man frit rejse ind i Norge. Og var den positiv skulle man omgående i isolation på et karantænehotel.

Det behøver man dog ikke længere at tage højde for, hvis man fremover ønsker at rejse til Norge.

Åben efter klokken 23

Hvis turen går til Norge, kan man samtidig se frem til at være ude til de sene nattetimer, da barer og restauranter igen får lov at servere alkohol efter klokken 23.

Desuden har den norske regering besluttet at fjerne forsamlingsloftet i private hjem såvel som til udendørs og indendørs arrangementer.

Det kan dog fortsat være fornuftigt at medbringe mundbind, hvis du planlægger en tur til Norge.

Der er nemlig fortsat krav om at bære mundbind visse steder, hvor det ikke er muligt at holde en meters afstand som i butikker og i kollektiv transport.