Norge genåbner for danske turister

Hvis du har forsøgt at rejse ind i Norge inden for de seneste måneder, er du formentlig blevet standset ved grænsen.

Norge har i lang tid haft nogle af Europas mest strikse indrejserestriktioner, men nu har landets regering endelig skruet ned for forbuddene.

Det danske Udenrigsministerium har derfor opdateret sin rejsevejledning til Norge.

- Norge har foretaget en lempelse af indrejserestriktionerne, skriver Udenrigsministeriet på sin hjemmeside.

- Det medfører, at rejsende fra regionerne Midtjylland, Nordjylland, Sjælland og Syddanmark nu kan rejse til Norge.

Nej til Region Hovedstaden

Der er dog fortsat indrejseforbud for danskere fra Region Hovedstaden, hvor smitten lige nu er højere end i resten af Danmark.

- Færdigvaccinerede og tidligere smittede (inden for de seneste 6 måneder) er dog undtaget indrejseforbuddet for rejsende fra Region Hovedstaden, oplyser Udenrigsministeriet.

Mens sikkerhedsniveauet for danskere, der ikke bor i hovedstadsområdet, nu er grønt, forbliver det skraveret orange for indbyggere i København og omegn samt på Bornholm, der også er en del af Region Hovedstaden.

Skulle du få lyst til at tage et smut til Norge i sommerferien, vil du ved ankomst blive bedt om at udfylde en indrejseformular og dokumentere, at du enten er beskyttet imod coronavirus ved vaccine eller immunitet. Du vil ligeledes skulle tage en test.

Både DFDS og Fjord Line har indenfor de seneste dage genoptaget deres sejladser mellem henholdsvis København og Oslo, skriver standby.dk.