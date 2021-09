Norge skal have ti nye nationalparker

Udvidelsen sker for at bevare flere naturområder i Norge

Den norske regering har taget et nyt skridt videre for at sikre landets bevaringsværdige naturområder.

Derfor har man besluttet at ekspandere antallet af nationalparker med 10 styk, mens otte allerede eksisterende nationalparker står til at blive udvidet.

Det skriver Forbes.

Der er i forvejen 47 nationalparker i Norge, men det antal vil dermed stige til 57 i løbet af de kommende år.

Heraf vil der komme fire nye nationalparker, mens yderligere seks eksisterende bevarelsesværdige naturområder vil ændre status til at officielt at være nationalparker.

De fire nye nationalparker er alle at finde i det vestlige Norge, mens de øvrige seks ligger spredt i landet.

De nye tiltag sker for at bevare biodiversiteten i områderne.

Det betyder blandt andet, at aktiviteter såsom vandring og fiskeri vil blive underlagt nogle mere restriktive krav, men områderne vil fortsat være åbne for turister og øvrige besøgende gæster.