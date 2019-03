Norsk undervandsrestaurant går verden rundt

'Under' hedder Norges nye undervandsrestaurant, hvor du kan spise din dyre middag med udsigt til fiskene i Nordsøen.

Under betyder på dansk 'vidunder', og den skal da også være så vidunderlig, at det nyåbnede etablissement er gået verden rundt og allerede har fået mere end 7000 bookinger.

Daily Mail er et af medierne, der har skrevet om stedet, som er Europas første undervandsrestaurant.

Restauranten er halv beliggende over vandet og halvvejs under. Den sidste halvdel ligger fem meter under havet. Foto: Ritzau Scanpix

Restauranten er designet af det norske arkitektfirma Snøhetta og er beliggende i det nordlige Norge ved Lindesnes.

- Fascinationen handler om den bevægelse, det er at gå fra over vandet til under vandet gennem bygningen, fortæller arkitektfirmaets grundlægger, Kjetil Trædal Thorsen, til nyhedsbureauet Reuters.

- Det store vindue fremviser det undersøiske, ikke ligesom et akvarium, det er virkeligt.

Det blå-grønne lys i restauranten kommer fra solen, der skinner igennem havet. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Reuters' journalist, der har været 'ombord' restauranten, føles det som at gå ind i en sauna på grund af de store træplanker, der udsmykker indgangen.

Derefter går man ned ad et par otte meter lange trapper, som leder hen til et spiseområde med plads til 40 gæster. Bag bordene kan man se det store vindue med udkig til havet.

Restauranten er desuden formet på en måde, så den kan modstå selv de værste bølger og det hårdeste vejr.

Nedgangen til spiseområdet består af et par otte meter lange trapper. Foto: Ritzau Scanpix

Middag til 2800 kroner

Eventyr-restauranten er da heller ikke billig.

De 7000 reservationer skal nok indbringe en god slat penge, da en middag kan koste helt op til 2800 kroner (3700 norske kroner) per person.

Du skal dog også nok blive mæt. Menuen er nemlig hele 18 retter 'lang' og inkluderer drikkevarer.

Maden består 'selvfølgelig' hovedsageligt af frisk fisk.

- Vi forventer, at 12.000 gæster spiser middag her hvert år, siger Gaute Ubostad, der ejer restauranten samt et nærliggende hotel sammen med sin bror.

Åbningen onsdag var hovedsageligt for venner og familie, mens udefrakommende vil have adgang fra tidligt i april.

Over hele verden kan man højst finde en håndfuld undervandsrestauranter - de fleste beliggende under varmere vand som ved Maldiverne i det Indiske Ocean.