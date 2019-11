Norwegian åbner syv nye flyruter fra Danmark

Norwegian vil fra foråret 2020 lancere syv nye direkte ruter fra Danmark til flere forskellige destinationer hovedsageligt i Østeuropa.

Fra Billund åbner Norwegian to nye ruter til Norge, og fra København åbnes flyruter til Hamburg, byen Palanga ved den litauiske kyst og tre nye byer i Polen.

- Det er gode nyheder for de danske rejsende, når vi i foråret åbner hele syv nye ruter fra Danmark. Vi glæder os til at tilbyde danskerne endnu bedre forbindelser, f.eks. til en by som Hamburg, der sprudler af liv og aktivitet, og til flere spændende steder i Polen, siger Magnus Maursund, Senior Vice President Commercial Short Haul i Norwegian, i en pressemeddelelse.

Norwegian åbner også nye ruter fra Sverige og Norge. Fra Stockholm begynder Norwegian at flyve til Palanga, Gdansk og Tivat, og fra Oslo begynder Norwegian at flyve til Kaunas, Wroclaw, Poznan og Düsseldorf. Fra Gøteborg kommer Norwegian til at flyve til Gdansk, og Trondheim får også en ny rute til Gdansk.

- Vi mærker, at der er stor interesse for at opleve mere af Østeuropa, og derfor er vi glade for at kunne tilbyde mange nye ruter til spændende destinationer for rejsende i hele Skandinavien. Vi ser frem til at byde rejsende ombord på vores brændstof-effektive fly, siger Magnus Maursund i en pressemeddelelse.