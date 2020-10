Norwegian åbner vinteren med 14 ruter fra Danmark

Mange frygter en lang og mørk coronavinter, men der er også den mulighed, at du kan sætte dig ind i et fly og stikke af fra det hele.

Og det behøver ikke koste alverden.

Nu meddeler det norske lavprisselskab Norwegian nemlig, at det er klar med 14 ruter ud af Københavns Lufthavn i den kommende vintersæson, der starter i slutningen af oktober.

Det skriver check-in.dk.

Der er tale om ruter til Alicante, Amsterdam, Berlin, Gran Canaria, Krakow, Kreta, London, Malaga, Mallorca, Nice, Oslo, Prag, Stockholm og Aalborg.

Svære vilkår for flybranchen

I begyndelsen af coronakrisen lukkede Norwegian ellers for samtlige internationale ruter og meddelte omverdenen, at det udelukkende ville flyve mellem norske lufthavne. Så faldt smitten, og i juli var selskabet igen klar med en række ruter ud af Danmark.

Nu har virussen igen fået greb om Europa, og i øjeblikket er kun otte lande åbne for danske rejsende.

Det præger luftfarten, at myndighederne fra den ene dag til den anden kan ændre rejsevejledningerne og dermed tage livet af efterspørgslen, forklarer Andreas Hjørnholm, der er kommunikationschef i Norwegian Danmark.

- Det betyder, at vi også i de kommende måneder løbende vil tilpasse os den efterspørgsel, som vi møder fra kunderne, siger han til check-in.dk.

Flyene er halvtomme

Tidligere på dagen fremlagde Norwegian sine trafiktal for september.

Her fremgår det, at selskabet i september fløj med under ti procent af de passagerer, som selskabet havde ombord i samme periode året før.

Norwegian er det næststørste flyselskab i Norden - kun overgået af SAS.

