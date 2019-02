Norwegian aflyser alle fly mellem København og Stockholm

Et massivt snevejr har lagt sig over Stockholm og påvirker flytrafikken både ind og ud af den svenske hovedstad.

Eksempelvis har flyselskabet Norwegian aflyst størstedelen af dagens resterende flyvninger både til og fra Stockholm - og herunder alle flyvninger mellem København og Stockholm.

- Problemet er, at det har været og stadig er vældig dårligt vejr i Stockholm. Lige nu opererer lufthavnen med en tiendedel af sin kapacitet, hvilket vil sige, at der kun er en tiendedel af den normale aktivitet. Der er meget sne og det er glat på landingsbanen og ved standpladserne, og det gør det hele meget besværligt, siger Norwegians danske pressechef, Andreas Hjørnholm.

- I udgangspunkter får det ikke konsekvenser for andre flyvninger fra København. Men det er selvfølgelig virkelig ærgerligt for de passagerer, der skulle have været med de her flyvninger. Vi forsøger at holde dem opdateret via sms og hjemmeside samt vores personale i lufthavnen.

- Hvornår regner I med at kunne flyve normalt igen?

- Jeg kan ikke sige andet, end at jeg håber på, at det ser bedre ud i morgen.

Kraftigt snefald i Stockholm-området giver problemer for flytrafikken. Foto: Ritzau Scanpix

SAS flyver

Hos SAS regner de ifølge hjemmesiden fortsat med at flyve aftenens flyvninger mellem de to hovedstæder - dog undtagen flyvningen fra København til Stockholm klokken 20.30

Også flyvningen fra Billund til Stockholm med afgang klokken 20.15 er aflyst.

Pressekontakt Tonja Sund fra SAS kan dog ikke garantere, at der ikke kommer flere aflysninger.

- Der har været kraftig sne dagen igennem, og det forplanter sig i trafikken med kraftige forsinkelser og aflysninger. Anbefalingen er, at vores passagerer holder sig løbende opdateret på vores hjemmeside eller app. Så har man den sidste nye information, siger pressekontakt i SAS, Tonja Sund til Ekstra Bladet.

Hun opfordrer folk, der gerne vil ombookes, til at kontakte SAS' kundeservice snarest muligt. Passagerer med flyvninger til eller fra Stockholm Arlanda i dag eller i morgen kan gratis ombooke deres billetter.