Norwegian dropper danske ruter

Amsterdam, Barcelona, Prag og Mallorca.

Det er blot nogle af de mange destinationer, som er sat på pause for Norwegians danske kunder i den kommende tid.

Det skriver Check-in.

Kun otte destinationer

Det norske lavprisflyselskab har løftet sløret for sine danske ruter i årets vinterprogram, der løber fra 25. oktober og fem måneder frem. Og her er der skåret kraftigt på antallet af destinationer ud af Danmark sammenlignet med i sommer.

Foreløbig er der frem til 13. december kun planlagt flyvninger til otte destinationer.

Det er markant færre end i sommer, hvor Norwegian efter genåbningen af flytrafikken vendte retur til Danmark med 18 ruter, hvilket senere steg til 22 ruter.

- Mulighederne for luftfart er fortsat stærkt præget af coronasituationen i de enkelte lande, og de skiftende rejsevejledninger, som myndighederne udsteder, der fra en dag til den næste kan lukke helt for efterspørgslen, siger Andreas Hjørnholm, der er kommunikationschef for Norwegian Danmark, til Check-in.

Kun afgange fra København

Norwegian har stadig mange ugentlige afgange mellem København og Aalborg.

Derudover kan du flyve fra København til Alicante, Berlin, Krakow, Las Palmas, Malaga, Oslo og Stockholm.

Også konkurrenten Ryanair har skåret i sine danske ruter, hvor kun 17 destinationer får lov at fortsætte i vinteren.

