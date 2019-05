Norwegian dropper omstridt krav til kvinder

Som Ekstra Bladet fortalte tidligere på ugen, havde det norske flyselskab Norwegian opdateret en række strikse krav til deres kabineansatte, som blandt andet påbød, at kvindelige kabineansatte fremover skulle gå med høje hæle og bære makeup, mens mænd modsat ikke måtte tage makeup på og ikke måtte have langt hår.

Men nu har Norwegian droppet de strikse krav. Det skriver Independent.

En talsperson fra Norwegian bekræfter over for Indedependent, at reglerne, som sagde, at kvindeligt personale altid skulle medbringe en lægeerklæring, hvis de ville gå med flade sko uden for selve flyene, nu bliver omskrevet.

Selskabet, som blev kritiseret for regelsættet, havde ellers oplyst deres kvindelige ansatte om, at de skulle gå med høje hæle på mindst to centimeter, når de ikke de var ombord på fly. Under flyvninger måtte de af sikkerhedsmæssige årsager godt gå med flade sko, men nu må kvinderne altså gå med flade sko alle steder og på alle tidspunkter.

Mænd må bruge makeup

Tidligere var det kun de kvindelige ansatte, som måtte bruge makeup. Mænd måtte kun, hvis makeuppen blev påført for at dække en bums eller et blåt mærke.

- Som en ansvarlig arbejdsgiver er vi i konstant dialog med vores kabineansatte for at se, hvordan vi kan forbedre vores uniformkrav, fortæller talspersonen til Independent.

- Vi vil nu tillade alle kvindelige kabineansatte at bære flade sko på alle tidspunkter og ingen makeup, hvis de ønsker, mandlige ansatte kan også bruge en let makeup, siger talspersonen.

Det nye regelsæt kommer blandt andet efter mere end 19,500 personer signerede en underskriftsindsamling, som krævede, at den restriktive dress-code for kvinder blev droppet. Det er nu en realitet.