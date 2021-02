Norwegian får sat 14 fly til salg

Norwegian kæmper en brav kamp for ikke at gå nedenom og hjem, og til tider minder det nærmest om et afsnit af Luksusfælden.

Der lægges nyt budget og forhandles med kreditorer. Og nu er det så også blevet tid til at tjene en skilling på at sælge ud af værdierne - i dette tilfælde fly, som Norwegian har leaset og dermed har kontraktlige forpligtelser på.

Orix Aviation, en irsk luftfartsinvestor, skriver på sin hjemmeside, at det har fået til opgave at finde købere eller låntagere til 14 nuværende Norwegian-fly.

Der er tale om fly af typerne Boeing 737 MAX og Boeing 787-9 Dreamliner.

Konkursbeskyttelse

Norwegian er i øjeblikket under konkursbeskyttelse i Irland, hvor flyselskabet har registreret størstedelen af sine fly og gæld.

Her forsøger man at indgå aftaler med leasingselskaber og kreditorer, der har penge til gode hos det norske flyselskab, om at nedskrive en del af gælden.

En del af planen er, at Norwegian skal nedlægge sine langdistanceruter til USA og Asien og i stedet begynde at satse på at flyve i Europa.

Spørger man adm. direktør James Meyler hos Orix Aviation, kommer de 14 Norwegian-fly til at sælge som varmt brød trods den globale krise i luftfartsindustrien.

- Vi er meget glade for at kunne tilbyde disse fly på markedet, siger han.

