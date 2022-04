Norwegian fjerner alle krav om mundbind

Det norske lavprisflyselskab går hele vejen, mens SAS nøjes med at droppe mundbind på 'de fleste flyvninger'

Dagene, hvor man ikke kunne forlade sit hjem uden et mundbind, er så småt forbi, men mon ikke mange af os stadig har et par stykker liggende hjemme i skuffen.

Bare for en sikkerheds skyld. Det kunne jo være, at man skulle ud at flyve.

Den undskyldning kan du ikke klamre dig til meget længere, fordi nu begynder flere flyselskaber helt at skrotte kravet om mundbind.

Norwegian har førertrøjen på og dropper krav om mundbind på alle flyvninger, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

SAS dropper også krav

Det er første gang i 656 dage, at Norwegian slet ikke har nogen krav om mundbind.

Hos SAS følger man trop, men dog kun på 'de fleste flyvninger'.

Undtagelserne er rejser til og fra USA, Kina og Italien, oplyser det skandinaviske flyselskab i en mail til Ekstra Bladet.

– Det er selvfølgelig glædeligt at se, at vi nu begynder at vende tilbage til normale rejseforhold, siger pressechef Alexandra Kaoukji.

Pas på mellemlandinger

Hos Norwegian håber man, at fjernelsen af mundbindskravet vil reducere tærsklen for alle, der drømmer om at tage til udlandet i sommerferien.

Samtidig opfordrer selskabet rejsende til at være opmærksomme på, at der fortsat kan være krav om brug af mundbind i visse europæiske lufthavne.

– Man bør sætte sig grundigt ind i, hvilke regler der gælder på sin destination og eventuelle mellemlandinger. Hvis man fortsat ønsker at benytte mundbind ombord, er man selvfølgelig velkommen til det, skriver Norwegian i pressemeddelelsen.

Det anbefales at checke med sit flyselskab, hvilke regler der gælder.