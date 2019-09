Norwegian forbinder nu verdens mest sydlige og nordlige lufthavne

Fra den ene yderlighed til den anden.

Rejsende har nu muligheden for at flyve med Norwegian mellem Svalbard og byen Ushuaia i Argentina, som huser en af verdens sydligste lufthavne og samtidig er porten til Antarktis.

21. september blev flyselskabet Norwegian det første i verden til at operere flyruter både fra den nordligste lufthavn og den sydligste.

Ruten starter fra Svalbard, som ligger 1046 kilometer fra Nordpolen. Herfra flyver man først til Oslo. Fra Oslo til London Gatwick, hvor turen går videre til Buenos Aires. Her vil passagerne tilbringe en dag, inden de kan flyve videre til byen Ushuaia på sydspidsen af Argentina.

Fra nord til syd for 3373 kroner

Flyruten lægger over 15.000 kilometer bag sig og tager omkring 25 timer på de fire fly. Norwegian lover, at passagerne vil flyve komfortabelt med deres Boeing 737-800 og Boeing 787-9 Dreamliner.

- Eventyrsøgende rejsende og fly-entusiaster vil elske muligheden for at rejse fra polarcirklen til Antarktis' hoveddør på den mest simple og prisvenlige måde, siger Matthew Wood i en pressemeddelelse, stedfortrædende kommerciel direktør hos Norwegian.

Prisen på en flybillet vil koste fra 3373 kroner en vej.

- Den spændende rute er et eksempel på, hvordan vores brede netværk tillader passagerer at udforske verden med de bedste rejser, uanset hvor de befinder sig, siger Matthew Wood.

Hvis man vil prøve den nye rute, så skal man selv booke de individuelle flyrejser mellem hvert stop.