Norwegian i kovending: Genåbner danske ruter

Det er ikke mere end to uger siden, at Norwegian meddelte, at det lukkede samtlige danske ruter.

Lavprisflyselskabet fik afslag på yderligere statsstøtte fra den norske regering og måtte søge ly for kreditorerne andetsteds - det blev i Irland.

Med det på plads er Norwegian klar til at genoptage flyvningerne i Danmark.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Norwegian søger beskyttelse i Irland

Færre afgange end normalt

Der er tale om ruten mellem København og Aalborg, som er Danmarks største indenrigsrute, samt ruten mellem København og Oslo.

Førstnævnte vil have tre daglige afgange i hverdagene og tre henover weekenden, mens ruten mellem de to skandinaviske hovedstæder vil have seks ugentlige afgange.

- Ruten mellem København og Aalborg er vigtig for Norwegian, fordi den er vigtig for vores kunder, siger Magnus Thome Maursund, der er chef for korte flyvninger i Norwegian, i en pressemeddelelse.

- Da vi kom tilbage på ruten igen efter coronanedlukningen i foråret, fik vi rigtig mange positive tilbagemeldinger. Det er meget opløftende i en svær tid for luftfartsbranchen, og vi tilpasser løbende vores program til efterspørgslen og rejserestriktionerne.

Danmarks største flyrute mister 1350 daglige sæder

Alle flyvninger aflyst

Selv om Norwegian for to uger siden lukkede ruten mellem København og Aalborg, har man ifølge Check-in fortsat kunnet købe billetter på ruten.

Alle flyvninger er dog blevet aflyst under 24 timer før afgang, skriver branchemediet.

Det er derfor ikke utænkeligt, at nogle passagerer er tilbageholdende med at købe billetter.

Ruten bliver genoptaget mandag 23. november kl. 16.35 med afgang fra Københavns Lufthavn.

Norwegian lukker alle danske ruter