Norwegian mangedobler antal ruter fra København

Det seneste år har været turbulent for Norwegian, der under pandemien længe har set ud til at styre mod konkurs.

Nu melder de positive nyheder sig på stribe for det norske lavprisflyselskab.

Tirsdag i denne uge blev der givet grønt lys til en redningsplan for det forgældede flyselskab, der har været helt oppe på at skylde 60 milliarder norske kroner væk, men som nu ser ud til at overleve.

Straks efter er Norwegian begyndt at lægge planer for sommerens rejseaktiviteter i europæiske lufthavne. Og her satses der stort på Københavns Lufthavn. På få måneder går Norwegian fra de nuværende tre destinationer (Oslo, Aalborg og Málaga) til et samlet antal i omegnen af 50 destinationer.

Det skriver Check-in.

Tror på stor rejselyst

Det danske luftfartsmedie har talt med Andreas Hjørnholm, der er kommunikationschef i den danske afdeling af Norwegian.

Han fortæller, at der på grund af rejserestriktioner, vaccinationskalender og coronapas er risiko for ændringer i programmet, men at Norwegian overordnet ser meget positivt på sommerens rejseaktivitet.

Ifølge ham er 50 destinationer ikke skudt overmåls.

- Der er aldrig nogen, der kan lide at få ændret i planerne. Men vores kunder i luftfarten ved godt, hvad det er for vilkår, der gælder i de her tider. Derfor møder vi også forståelse hos kunderne, hvis vi laver ændringer i folks rejseplaner, siger Andreas Hjørnholm til Check-in.

De første nye destinationer bliver Alicante, Chania, Mallorca og Nice, der allerede bliver tilføjet om to uger.

Resten af destinationerne har første afgang i begyndelsen af juli.