Norwegian-pilot tog kokain inden flyvning

75 dages ubetinget fængsel.

Det er straffen til en Norwegian-pilot for at forsøge at flyve et charterfly, mens han havde alkohol og kokain i blodet.

Det skriver Aftenposten.

Anholdt inden afgang

Episoden fandt sted 22. februar i år. Piloten, der er en mand i 30’erne, skulle have været andenpilot på et Norwegian-charterfly fra Tromsø til Gran Canaria med plads til 189 passagerer.

Aftenen før den seks timer lange flyvetur havde han både indtaget kokain og store mængder alkohol, fremgik det i retten i Nedre Romerrike.

Norwegian-piloten fik dog aldrig lov at sætte sig til rette i cockpittet, men måtte i stedet sove rusen ud i arresten. Kort før afgang blev han nemlig hevet til side i et rutinetjek, hvor han skulle tage en alkoholtest.

Den dumpede han med et brag, og han blev derfor anholdt.

En tilståelsessag

I weekenden skulle sagen så afgøres i retten i Nedre Romerrike.

Piloten tilstod, at han aftenen inden havde indtaget 'en stor mængde' kokain og alkohol, men sagde også, at han ikke troede, han var påvirket, da han mødte på arbejde.

Han blev idømt 75 dages ubetinget fængsel for at forbryde sig mod den norske luftfartslov og for at indtage ulovlige rusmidler.

Anklageren ønskede at inddrage pilotens certifikat i et år, men det var der ikke hjemmel til, mente dommeren

Ingen kommentarer

Aftenposten har forsøgt at få en kommentar fra Norwegian, men det kriseramte og konkurstruede flyselskab havde ikke meget at sige.

- Dette er en personalesag, og vi kommenterer ikke personalesager, sagde pressemedarbejder Christer Baardsen til den norske avis.