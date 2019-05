Norwegian under anklage: - I bruger ulovlige bagagevægte

Passagerer hos det norske flyselskab kan på forkert grundlag være blevet opkrævet gebyrer for overvægt af bagage

Det norske Justervesenet mener, at Norwegian bruger ulovlige bagagevægte til at indkræve gebyrer for overvægt på bagage.

Det skriver mediet Flysmart24.no.

Justervesenet, som er en statslig enhed med blandt andet ansvar for at kontrollere målinger og måleudstyr, har bedt en anden norsk instans Avinor tage affære i sagen, fordi passagerer, som har fløjet med Norwegian, på forkert grundlag kan være blevet opkrævet gebyrer for overvægt af bagage.

Justervesenet har sendt et brev til både Norwegian og Avinor om sagen.

Avinor er en norsk, statsejet virksomhed, som driver adskillige lufthavne og flyvepladser i Norge, ligesom de også er ansvarlige for Norges flyvekontroltjeneste.

Til Flysmart24.no oplyser Justervesenet, at brugen af vægtene bør standses, hvis Norwegian ikke kan fremvise dokumentation for, at vægtene er måleteknisk godkendt.

Brugt håndholdt vægt

Justervesenet har taget affære, efter det er blevet kontaktet af Norwegian-passagerer, som har oplevet at blive pålagt gebyrer på 750 kroner ved gaten til Norwegian-fly på grund af bagage, der så ud til at veje for meget.

Men målingerne er foretaget med håndholdt udstyr, og det er et problem.

- Vægtene, som vi har fået oplysninger om, er ulovlige at bruge som grundlag for beregning af økonomiske opgør. Håndholdte hængevægte eller krogvægte opfylder ikke kravene i forskriftet om krav til ikke-automatisk vægte, oplyser Martin Vandbakk, som er senioringeniør i Justervesenet, til Flysmart24.no.

Vægtene har været brugt i en måneds tid til at veje passagerernes bagage.

Fordi myndigheden mener, at vægtene er brugt ulovligt, vurderes det også, at folk er blevet straffet økonomisk på forkert grundlag.

- Ud fra oplysninger, som Justervesenet har modtaget, drejer det sig om vægte af typen 'WeiHeng' håndholdt bagagevægt. Den er produceret til hjemmebrug og er ikke tilstrækkelig nøjagtig til at blive brugt til beregning af økonomiske opgør. Den er ulovlig at bruge til dette formål, mener Vandbakk.

- Vejeresultatet kan være svært usikkert, afhængig af brugen. Ved fejlbrug kan vægten variere meget, siger han.

Tøver med svar

Norwegian har ikke besvaret brevet fra Justervesenet, som er dateret 3. maj, ligesom selskabet heller ikke indledningsvis har besvaret Flysmart24.no gentagende henvendelser om sagen, den første sendt 16. maj.

Efter mediet publicerede en artikel onsdag morgen i denne uge, har Tonje Næss fra Norwegians informationsafdeling dog sendt en mail til mediet.

- Vi skal selvfølgelig bruge lovlige vægte og følger op på dette med vores samarbejdspartnere i lufthavnen, skriver vedkommende.

Avinor har planer om at straksindføre en bestemmelse, som dikterer, at væge, som bruges over for passagerer, skal være godkendte.