Nu åbner verdens første 'running cheese'

Så er der godt nyt til alle, der bare ikke kan få nok ost.

The Cheese Bar åbner verdens første running cheese-restaurant i London.

De fleste mennesker er efterhånden blevet introduceret til konceptet running sushi herhjemme. Konceptet har også udviklet sig til at omfatte running tapas og running smørrebrød.

Hvis ikke du kender til running-konceptet, så får du forklaringen her:

Små tallerkener med forskellige retter kører rundt på et bånd i en restaurant. Her kan gæsten vælge den tallerken, som tænderne løber mest i vand over. Hvis gæsten ikke bliver mæt, tager hun en ny tallerken, og sådan bliver det ved.

Osten serveres på små tallerkener, som kører rundt på et 40-meter langt bånd. Foto: Nic Crilly-Hargrave

Konceptet hedder Pick & Cheese og er åbnet i Seven Dials Market i Covent Garden, London. Pick & Cheese er en del af The Cheese Bar, en restaurant som har specialiseret sig i ost og vin.

Stedet har et 40-meter langt bånd fyldt op med forskellige oste. Alt osten er produceret i Storbritannien.

- Vi vil gerne vise, at ost- og vinbarer ikke behøver at være kedelige. De kan nydes af alle, om du bare kommer ind for at få en hurtig tallerken med britisk ost og et glas af noget usædvanligt eller kommer ind for et osteudvalg og en flaske naturlig vin, siger Mathew Carver grundlæggeren af The Cheese Bar til CNN.

- Vi ser frem til at tænde for båndet og fylde det op med vores udvalg af landets mest spændende oste, som er lavet af mindre producenter, siger Mathew Carver.