Nu åbner Vestens højeste udendørs udsigtsplatform

345 meter oppe i luften kan man nu nyde udsigten over New York med vinden i håret

Du skal helst ikke lide af højdeskræk, hvis du skal prøve New Yorks nyeste bud på en forlystelse.

100 etager oppe i skyskraberen 30 Hudson Yards ligger den højeste udendørs udsigtsplatform i den vestlige del af verden, og den åbner i morgen. Det skriver CNN.

Platformen er blevet døbt Edge, fordi udviklerne vil have besøgende til at føle, at de kan gå lige til kanten. Udsigtsplatformen stikker 24 meter ud fra bygningen i 345 meters højde og giver en 360 graders udsigt.

- Man kan se hele byen fra ét spot. Helt fra Frihedsgudinden til Central Park. Det er virkelig det eneste sted, hvor man kan få en udsigt over alle de store ikoner i byen, siger Jason Horkin, vicedirektør i Hudson Yards Experiences, til CNN.

Før Edge blev bygget, havde CN Tower i Toronto rekorden som Vestens højeste udendørs udsigtsplatform. CN Towers platform er 342 meter og må altså se sig slået med tre meter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Udsigten mod øst fra 30 Hudson Yards udsigtsplatform. Foto: Related Oxford

Glasgulv og glashegn

Hvis det ikke er nok med udsigten ud over hele New York, så kan man også bare vælge at kigge ned.

Store dele af gulvet på platformen er nemlig lavet af glas.

- Hvis man kigger ned, så kan man se lige ned til 10th Avenue. Det er virkelig en unik oplevelse. Jeg tror, at mange vil lægge sig ned her og tage selfier fra oven, siger Jason Horkin.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Platformen har 21 kvadratmeter glasgulv. Foto: Related Oxford

Ved mange andre udsigtsplatforme er der ofte et sikkerhedshegn, som tager noget af udsigten. Men ikke her. I stedet er hegnet skiftet ud med 2,4 meter høje glaspaneler.

- Det er meget stærke glasstykker, og de er designet, så vi aldrig vil nærme os nogen vægtgrænser, siger Jason Horkins.

En billet til udsigtsplatformen koster 244 kroner.