Nu bliver populære gader i europæisk storby lukket for biler

Alle, der har været på ferie i Paris, ved, at trafikken kan være overvældende i den franske hovedstad, som er et af de lande med værst trafikerede veje i Europa.

Nu er der dog godt nyt for de millioner af turister, der hvert år drager til byen i det nordlige Frankrig, men som er bekymrede for det massive trafikkaos i byens centrum, for fremover vil der nemlig blive langt bedre plads til fodgængere og cyklister.

I hvert fald den første søndag i hver måned...

Byens borgmester, Anne Hidalgo, vil nemlig fra denne weekend af udvide det allerede indførte koncept med bilfrie-dage i hovedstaden, hvor det i visse kvarterer og på visse gader er ulovligt at køre bil den første søndag i måneden.

Det skriver The Independent.

Se også: Overvurderede seværdigheder: Den lille Havfrue er spild af tid

Disse folk må stadig køre i gaderne

Udvidelsen er en bestræbelse på at reducere luftforureningen samt for at give mere plads til fodgængere og cyklister i byens kerne, og ændringen træder i kraft allerede på søndag den 7. oktober således, at også 1., 2., 3. og 4. arrondissement fremover bliver lukket ned de pågældende søndage.

Det betyder, at det fra klokken 10 om morgenen til klokken 18 om aftenen fremover kun vil være muligt at bevæge sig rundt ved populære seværdigheder såsom Notre Dame og Louvre på gåben, cykel, knallert, rulleskøjter eller lignende den første søndag i måneden.

Dog har lokale med adresse i områderne i de fire arrondissementer stadigvæk tilladelse til at køre i bil i tidsrummet, og det samme har busser, taxaer og udbringningsbiler. Det samme gør sig gældende for reparatører såsom blikkenslagere samt folk, der skal til gudstjenester i centrum. Alle køretøjer må dog højst køre 20 km/t..

- Dette længeventede skridt er blevet til virkelighed som følge af et vigtigt samarbejde mellem politiet, borgmestre og organisationer i nabolaget, siger borgmester Anne Hidalgo ifølge det britiske medie.

- Forbuddet vil dække de fleste gader med undtagelse af de store veje såsom Boulevard Sébastopol, der vil forblive åben for traffik, tilføjer viceborgmester Christophe Najdovski.

Se også: Myndighederne i Paris advarer turister om 'hotelrotter'