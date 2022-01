Nu er de ramt: Smittede turister rejste til coronafrit ørige

Coronasmitten har i snart to år raset flere steder verden over, hvor kun enkelte nationer er sluppet for smitteudbrud.

Blandt andet var det lykkedes det lille ørige Kiribati, som ligger i Stillehavet, at holde smitten ude af de i alt 33 øer, der udgør øriget.

Sådan er det imidlertid ikke længere.

For efter myndighederne i Kiribati for nyligt besluttede at åbne landets grænser for rejsende, er coronasmitten nu sluppet ind.

Det skriver The Guardian.

Ombord på det første internationale fly til øriget i ti måneder var 36 ud af 54 passagerer smittede.

Flyet kom fra Fiji, og de pågældende passagerer testede positiv for coronavirus i forbindelse med deres ankomst til Kiribati.

Men selv om smitten blev opdaget tidligt på turisternes ophold i landet, og de efterfølgende kom i karantæne, har virussen allerede spredt sig til lokalsamfundet.

Uheldigvis blev en sikkerhedsvagt på karantænecenteret, hvor de smittede flypassagerer opholder sig, samt to andre smittet umiddelbart efter turisternes ankomst til øriget.

Derfor har myndighederne nu valgt at indføre en fuld nedlukning i Kiribati, der træder i kraft fra mandag, og som i udgangspunktet vil vare i to uger.

I udgangen af 2021 havde 93,4 procent af Kiribatis befolkning fået første stik af en vaccine mod covid-19, mens 53,1 procent havde fået andet stik på daværende tidspunkt.