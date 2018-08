Nu er det hurtigere at flyve rundt om Jorden end at tage bilen til Gardasøen

Flyselskabet Qantas har sat ny rekord for, hvor hurtigt man kan komme fra australske Perth til London

Da det tremastede handelsskib Borrowdale kastede anker ved Botany bugten i 1788, havde det og resten af den britiske Første Flåde været 109 dage undervejs fra Portsmouth, England.

Den rejsetid er siden blevet sat kraftigt ned takket være teknologien, så vi i dag - med både kolonitid, dampskibe og askebægre i flyvemaskinerne bag os - kan nå fra den ene side af jordkloden til den anden på bare 16 timer og 23 minutter.

Det skriver mediet The West Australian.

Langsommelig tur til Gardasøen

Det er flyselskabet Qantas, der har sat rekorden på en flyvning fra Perth til London 20. juli.

Den betyder med andre ord, at det nu er hurtigere at rejse mellem Australien og England med flyvemaskine, end det er at køre fra Aarhus til Gardasøen uden stop - en tur på cirka 16 timer og 45 minutter.

Sidstnævnte er nok også en del hårdere at gøre i ét træk.

Rejsen mellem Perth og London er egentlig sat til at vare 17 timer og 20 minutter, men langdistanceflyet Boeing 787 er næsten konsekvent nået frem omkring tre kvarter før planlagt, siden non stop-ruten åbnede i marts.

Næsten en time hurtigere

Ud over at være tre minutter fra at slå den estimerede rejsetid med en hel time var flyrejsen 20. juli dermed også 10 minutter hurtigere end selskabets tidligere rekord på ruten.

Det skyldes hverken, at flyet var lettere end normalt, eller at piloten ved roret var særlig dygtig. Der er nemlig hele fire af slagsen med på den lange flyvetur.

Nej, forklaringen skal i stedet findes i vejrforholdene, der ifølge The West Australien har været særdeles gunstige i år.

Og det er ikke bare, fordi flyene fra Australien har medvind. På ruten fra London til Perth oplever flyselskabet nemlig også, at det i øjeblikket går væsentligt hurtigere end planlagt.

