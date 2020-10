Nu er det slut: Siger farvel til gigantisk passagerfly

British Airways havde egentlig planer om at flyve Boeing 747 i fire år mere, men corona ændrer de planer

Det britiske flyselskab British Airways (BA) havde egentlig planer om at flyve fire år mere i de aldrende Boeing 747-fly. Men torsdag tog de sidste to Jumbojetter klædt i British Airways-farver afsted fra Heathrow på deres sidste rejse.

På grund af coronakrisens effekt på rejseindustrien har British Airways fremskyndet pensionsdagen for de store fly, som er blevet overhalet indenom af mere moderne maskiner.

Det skriver The Guardian.

For at hædre flyene lettede de to BA-fly, kendt som 'Himlens Dronning' på samme tid fra hver deres landingsbane på Heathrow.

De to fly, G-CIVB and G-CIVY, har fløjet henholdsvis 95 millioner og 72 millioner kilometer under deres levetid hos BA.

Adskillige flyinteresserede sad klar for at se British Airways' to sidste Boeing 747-fly lette for sidste gang. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Her ses det en af de to sidste Boeing 747-fly fra British Airways, da den letter for sidste gang. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Årtier med 747

De 71 meter lange passagerfly, som er udstyret med fire tørstige motorer frem for de moderne dobbelte jetmotorer, som de fleste nye fly har, har været i brug længe.

De første Boeing 747 blevet taget i brug af Pan Am i januar 1970, så de store fly har været på vingerne i fem årtier.

British Airways' to sidste Boeing 747-fly har ikke fløjet med passagerer siden april på grund af coronakrisens effekt på flyindustrien og rejsebranchen, og nu flyves de til henholdsvis Cardiff og Kemble i Gloucestershire, hvor de skal skrottes.

Ifølge flyanalysefirmaet Cirium er der 492 Boeing 747 i brug verden over. 30 procent er passagerfly, men af de 157 Jumbojetter er der kun 35, som er i brug - mens resten står stille på landjorden.

