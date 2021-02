Nu flyver berygtet fly igen med passagerer i EU

Boeing 737 Max blev kendt som et dødsfly, efter flere ulykker tvang alle fly af denne type på jorden i en længere periode. Nu er de dog blevet godkendt igen, og onsdag 17. februar blev den første kommercielle flyvning med et Boeing 737 Max-fly foretaget i europæisk luftrum.

Det skriver InsideFlyer i en pressemeddelelse.

Ifølge InsideFlyer var den første flyvning i europæisk luftrum med et Boeing 737 Max-fly, efter flyene igen må flyve med passagerer, et TUI-fly på tur mellem Bruxelles og Malaga med rutenummeret TB1011.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Mikkel Hansen, pressechef for TUI Nordic, at flyvningen fandt sted, og oplyser samtidig, at der ikke er planer om, at Boeing 737 Max skal flyve med danske passagerer inden for det næste års tid.

Nu skal du betale coronaafgift i lufthavn

Godkendt for nylig

I slutningen af december 2020 blev de første Boeing 737 Max-fly taget i brug til kommerciel flyvning i USA, og nu er turen altså kommet til de europæiske rejsende.

For nyligt blev flytypen godkendt af EU's agentur for flysikkerhed, Easa, til at flyve igen i Europa. Easa har fastslået, at en række primære krav er blevet efterlevet.

Flytypen blev tvunget til jorden efter to forskellige ulykker kostede adskillige mennesker livet.

I alt blev 346 personer dræbt i de to Boeing 737 Max-ulykker, som angiveligt opstod på grund af en bestemt softwarefejl.

På sin hjemmeside understreger TUI, ligesom flere andre, at det igen er sikkert at flyve med et Boeing 737 Max-fly.

Flyselskab har vaccineret al personale