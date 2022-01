Nu går jagten ind: Vil finde ultrasjælden 'asiatisk enhjørning'

Saolaen er et af verdens mest sjældne pattedyr. Nu vil organisation finde den for at redde artens overlevelse

Man skulle umiddelbart ikke tro, den var svær at spotte.

For med en vægt på 80 til 100 kilo, lange, lige horn og hvide pletter i ansigtet er saolaen forholdsvis letgenkendelig.

Ikke desto mindre er synet af det relativt store pattedyr yderst sjældent.

Man har for nyligt estimeret, at der findes færre end 100 styks saolaer tilbage i verden, og der er derfor tale om en yderst truet dyreart.

Derfor har en organisation ved navn Saola Foundation valgt at samle penge ind til et nyt initiativ, der skal sikre artens overlevelse.

Det skriver The Guardian.

Initiativet går på, at man vil træne hunde til at opsnappe færden af enhver form for spor fra saolaerne. Eksempelvis dyrenes ekskrementer.

Lykkes det, vil man sende prøver til laboratoriet Wildlife Conservation Society's Molecular Laboratory i New York.

Og herefter til det forhåbentlig være lettere at finde ud af, hvor dyrene gemmer sig, sådan at de kan blive fanget og derefter komme på et officielt avlscenter i Vietnam, så man kan føre arten videre.

Asiatisk enhjørning

Saolaen blev for første gang officielt opdaget i 1992 og har i mere end 50 år været det største pattedyr, som har været ny for videnskaben.

Siden da er det kun landsbybeboere, der har kunnet rapportere om dyrenes tilstedeværelse i områder i og omkring Pu Mat nationalparken i Vietnam og i Bolikhamxay-provinsen i Laos.

Dyret er dog aldrig blevet set af forskere i virkeligheden og er kun blevet fanget på fritstående kameraer en lille håndfuld gange, hvoraf det seneste tilfælde var i 2013 i Vietnam.

Saolaen er også kendt som Vu Quang oksen, men den bliver populært kaldt for 'den asiatiske enhjørning'.

Navnet Vu Quang refererer til det naturreservat, hvor man for første gavn fandt spor af den sjældne dyreart tilbage i 1992.

Den lever oftest i skovområder, og man mener, at den udelukkende holder til i Vietnam og Laos samt nær grænsen mellem de to lande.