Nu genåbner USA's kendte nationalparker

13.917 kvadratkilometer er, hvad de amerikanske nationalparker Yellowstone og Grand Canyon dækker tilsammen. Arealet er cirka 4,7 gange så stort som Fyn, men alligevel har parkerne været lukket ned for besøgende for at undgå spredningen af covid-19.

Først nu - efter knap to måneders nedlukning - vil nationalparkerne igen begynde at tage imod gæster. Og det bliver i begrænset omfang.

Det skriver CNN.

Ifølge mediet vil Yellowstone nationalparken, der ligger i Wyoming, Montana og Idaho, åbne 18. maj, mens Grand Canyon i Arizona åbner mellem 15. og 18. maj.

I Yellowstone har man inddelt genåbningen i tre faser, og 18. maj vil det stadig være udelukket at overnatte i nationalparken, ligesom man heller ikke vil kunne tage en turistbus gennem området, spise på restaurant eller tjekke ind på hotellerne.

De muligheder vil man først senere åbne for. Samtidig vil man sætte et loft over antallet af gæster, der opholder sig på særlige områder på samme tid.

Til gengæld må man fra 18. maj gerne besøge vandreruterne, bruge toiletterne og tanke bilen i området.

I Grand Canyon er man gået lidt ned ad samme sti og åbner derfor kun for besøgende fra 6 til 10 om formiddagen. Flere vandreruter vil også være udelukket, og byen Grand Canyon Village vil være lukket land for turister.

Også nationalparkerne Grand Teton National Park og Zion National Park, der ligger i henholdsvis Wyoming og Utah, planlægger ifølge CNN at åbne i den nærmeste fremtid.

