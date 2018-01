Nu igen: Berygtet kvinde sniger sig om bord på fly

Marilyn Jean Hartman er berømt og berygtet for gentagende gange at snige sig om bord på fly uden hverken billet eller pas

I de senere år er lufthavne verden over blevet et af de steder, hvor man skal gennem flest sikkerhedstjek for at kunne komme igennem. Alligevel er det nu endnu engang lykkedes en berygtet amerikansk kvinde at snige sig om bord et fly uden hverken billet eller pas.

Det skriver Washington Post.

Den 66-årige amerikanske kvinde ved navn Marilyn Jean Hartman har flere gange formået at gennemføre sin mærkværdige vane med at boarde fly som blind passager.

Tilbage i 2014 blev den ældre kvinde fanget på vej til Hawaii. Senere på året nåede hun hele vejen til Los Angeles fra San Jose. I 2015 fløj hun til Florida fra Minnesota, og samme år blev hun fængslet i Chicago, fordi hun forsøgte at komme igennem sikkerhedskontrollen i to af byens lufthavne.

Og nu er det altså så lykkedes hende endnu engang at snyde sig igennem sikkerhedskontrollen og videre om bord på et fly fra British Airways, som fløj hende hele vejen fra Chicagos O'Hare lufthavn til London Heathrow.

Det var først, da flyet var i luften, at kabinepersonalet opdagede deres blinde passager, som derfor ved landing blev anholdt og sigtet for overtrædelse af flere lufthavnslove, før hun blev sendt tilbage til Chicago.

Se også: Passagerer kræver bedre teknologi på rejsen

Dommer: Du er afhængig af opmærksomheden

Ifølge flere medier formår den amerikanske kvinde at snyde sig igennem lufthavnen og om bord på flyene ved at mænge sig med store grupper rejsende.

Ifølge Washington Post blev hun i 2016 idømt seks måneders husarrest og en mentalundersøgelse, hvilket førte til et længere ophold på et psykiatrisk hospital.

- Den eneste grund til, jeg ikke sender dig i fængsel denne gang, er på grund af alle de mennesker, der er her, og som forsøger at hjælpe dig. Jeg kan ikke finde ud af hvorfor, de gider, for man bør ikke have ondt af dig længere. Jeg tror, du er afhængig af opmærksomheden, lød det fra dommeren i retten, da hun blev sendt på det psykiatriske hospital.

Transportation Security Administration (TSA) efterforsker nu, hvordan det lykkedes hende at snige sig gennem sikkerhedskontrollen i Chicagos O'Hare:

- Den foreløbige efterforskning har vist, at passageren blev screenet i sikkerhedskontrollen, før hun boardede flyet. TSA og dets samarbejdspartnere har handlet øjeblikket og gennemgår nu sikkerheden i hele lufthavnen, lyder det i en officiel udtalelse fra TSA.

O'Hare lufthavn fortæller også, at de vil gennemgå sikkerheden efter endnu et besøg fra den notoriske kvinde:

- Vi samarbejder med vores sikkerhedspersonale på at etablere en omfattende og grundig undersøgelse af sagen samtidig med, at vi fastholder et højt sikkerhedsniveau i O’Hare Airport, siger talskvinde Andrea Huffman fra Chicagos luftfartsmyndigheder.

Se også: Over stregen? Gift mand fakede flykapring for at undgå ferie med kæresten

Iført fodlænke

Ifølge New York Times blev Marilyn Jean Hartman løsladt efter en høring i lørdags på betingelserne om, at hun skal modtage psykiatrisk hjælp, holde sig væk fra O’Hare og British Airways samt bære en fodlænke, indtil sagen bliver afgjort.

Den amerikanske kvinde blev dog nødt til at forblive fængslet i Cook County Jail, da hun ikke havde noget sted at bo i Cook County - som er amtet, hvor Chicago er beliggende -, hvilket også var en af betingelserne for hendes løsladelse.

Det er uvist, hvornår sagen bliver afsluttet.

Utilfredse stjerner efter kæmpe fly-bommert: Hvorfor skal vi straffes?