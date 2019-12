Nu kan dårlig opførsel på flyet ende med fængsel i udlandet

1. januar træder en ny international lov i kraft, som gør det lettere at retsforfølge flypassagerer, som bringer flysikkerheden i fare

Flypassagerer, som opfører sig så uregerligt, at de bringer medpassagerer, flypersonale og den generelle sikkerhed i fare, vil nu i højere grad kunne retsforfølges for deres gerninger.

En tidligere international traktat har nemlig gjort det svært for myndigheder at retsforfølge uregerlige passagerer, og mange er derfor gået helt fri for straf.

De nye regler, som er kendt som Montreal Protokollen 2014 eller MP14, vil træde i kraft 1. januar 2020. Det skriver The International Air Transport Association (IATA) i en pressemeddelelse.

MP14, også kaldet 'protokollen til ændring af konventionen om lovovertrædelser og visse andre handlinger om bord på fly', er en global traktat, der blev udformet i 2014. Under de tidligere regler fra Tokyo Konventionen af 1963, har det været svært at retsforfølge internationale passagerer, som forstyrrer flytrafikken, fordi de reglerne siger, at personen skal retsforfølges i det land, hvor flyselskabet er registreret.

Det betyder for eksempel, at en person som skaber kaos på et britisk-registreret fly, skal retsforfølges i Storbritannien. Dette skaber problemer, når personen bliver overgivet til myndighederne i det land, som flyet lander i. I lande der ikke har juridiske aftaler på plads med hinanden, bliver personen måske aldrig retsforfulgt.

Det er dette, som MP14 skal gøre op med.

Nigeria blev det toogtyvende land

For at traktaten skulle træde i kraft, måtte 22 lande først anerkende den og implementere den. 26. november ratificerede Nigeria traktaten som det toogtyvende land, og den kan nu træde i kraft.

Ifølge IATA er der et stort juridisk tomrum i de her sager, og derfor er mange lovovertrædere gået fri.

- Omkring 60 procent af alle lovovertrædelser på fly går ustraffet hen på grund af disse juridiske problemer. MP14 vil afskrække folk fra dårlig opførsel, fordi de nu muligvis står over for retsforfølgning i det land, som flyet lander i. Traktaten er trådt i kraft, men jobbet er ikke gjort endnu. Vi tilskynder flere stater til at ratificere MP14, så uregerlige passagerer kan blive retsforfulgt efter ensartede globale retningslinjer, siger Alexandre de Juniac, IATA's generaldirektør, i en pressemeddelelse.

Danmark har endnu ikke ratificeret traktaten. Men det har lande som Congo, Tyrkiet, Malaysia og 19 andre lande.

Uregerlig opførsel inkluderer for eksempel fysisk overfald, chikane, rygning eller manglende vilje til at følge personalets instruktioner.

