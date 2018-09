Nu kan det være slut med Airbnb i millionby

Flere og flere byer strammer reglerne for privat boligudlejning.

Senest er den spanske ferieby Palma på Mallorca gået i fodsporene af byer såsom New York, Berlin og Amsterdam, hvor privat boligudlejning - deriblandt Airbnb - er gjort ulovligt, og nu ser det ud til, at den franske hovedstad, Paris, følger trop.

I hvert fald efterlyser byens viceborgmester, Ian Brossat, et forbud af den slags udlejninger i byen, som med 60.000 Airbnb-lejligheder, er udlejningstjenestens mest populære by.

Det skriver AFP ifølge France 24.

Ifølge Ian Brossat vil et forbud mod Airnbnb betyde, at de lokale franskmænd bliver boende i byen, og at byen ikke bliver forvandlet til et 'åbent museum'.

- Airbnb truer sjælen og identiteten i en lang række kvarterer. Vi kan ikke forblive inaktive i denne situation. Alle storbyer i verden står over for dette problem. Hvis vi ikke regulerer Airbnb, vil vi ikke længere have beboere i vores bymidte, siger han til AFP og fortsætter:

- Vil vi gerne have, at Paris er en by, hvor middelklassen har råd til at bo, eller vil vi have, at det bliver en legeplads for saudiarabiske eller amerikanske rigmænd?

Ian Brossat håber på, at hans lovforslag vil blive inkluderet i byens nye ejendomsret, der træder i kraft i foråret. Hvis det træder i kraft, vil privatudlejning af boliger blive ulovligt i fire af byens 20 arrondissementer. Områderne inkluderer steder med populære seværdigheder som Louvre og Notre Dame.

Det siger Airbnb

Airbnb er bestemt ikke begejstret for, at Paris måske vil forbyde udlejningstjenesten i den centrale del af byen.

Det fortæller en talsmand til The Sun:

- Denne ordning vil stjæle muligheder fra tusindvis af middelklasse-familier og i stedet støtte hotelbranchens formuer og hjælpe branchen med at forøge deres udbytte, siger talsmanden og fortsætter:

- Det er ude af takt med offentlighedens mening og er et røgslør for de reelle bekymringer omkring turismen i det centrale Paris, hvor flere end 750 ekstra hotelværelser er blevet godkendt og bygget i det seneste år.

- Vi tror stærkt på, at rejser skal være til gavn for mange - ikke kun for de få rige -, og vi vil forsætte med at tilskynde viceborgmesteren til at støtte fornyelser, der hjælper med at gøre Paris opnåelig for parisere i stedet for at støtte rige hotelejere.

