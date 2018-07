Nu kan det være slut med irriterende forbud i lufthavnen

Vi kender alle sammen godt til den hovedpine, der lige så stille sniger sig ind på én, når man nærmer sig sikkerhedskontrollen i lufthavnen, hvor uoverskuelige regler ofte gør ventetiden længere og længere.

Men nu kan det snart være slut med denne ekstra forsinkelse.

For flere store internationale lufthavne er i øjeblikket i fuld gang med at teste nye scannere, der ved hjælp fra CT-teknologi og 3D-billeder af passagerens håndbagage, skal sikre, at rejsende ikke behøver at fjerne væsker fra tasken og heller ikke behøver at overholde det nuværende krav, der lyder på maksimalt 100 milliliter.

Testperioden af den smarte CT-teknologi, der desuden benyttes på hospitaler i forbindelse med scanninger, vil fortsætte de næste 6-12 måneder i udvalgte sikkerhedskontroller i lufthavne såsom London Heathrow, John F. Kennedy i New York samt Schiphol ved Amsterdam.

- Hvis testforsøgene viser sig at være succesfulde, og metoden bliver godkendt af myndighederne, kan den nye teknologi medføre, at flypassagerer i fremtiden ikke længere behøver fjerne væsker fra deres håndbagage for at få dem separat screenet, siger en talsperson fra Storbritanniens transportministerium, United Kingdom’s Department for Transport, til BBC.

Lad cremen og shampoo'en blive i tasken

De nuværende væske-regler, der betyder, at alle former for flydende væske såsom shampoo, tandpasta og cremer skal pakkes ned i en gennemsigtig indpakning og ikke må fylde mere end 100 milliliter trådte i kraft tilbage i 2006, da britisk politi fik stoppet et terrorangreb, hvor terrorister forsøgte at snige flydende sprængstoffer skjult i håndbagagen med om bord på 10 forskellige fly.

Reglerne er dog ofte blevet kritiseret, da de har resulteret i længere ventetider i sikkerhedskontrollen, da mange rejsende skal bruge tid på at pakke væsker ned i poser eller tage væsker op af tasken.

Derudover stemmer reglerne ikke særligt godt overens med det faktum, at rejsende i stigende grad er begyndt at benytte sig af lavprisflyselskaber, hvilket betyder, at mange vælger kun at rejse med håndbagage, da indtjekket bagage koster ekstra, og at ventetiden i sikkerhedskontrollen derfor bliver yderligere forsinket.

