Nu kan du betale i metroen med dit ansigt

Nu er det ikke længere nødvendigt at hive hverken pung, rejsekort eller smartphone op ad lommen, når man stiger ombord på metroen i den russiske hovedstad, Moskva.

I stedet kan man nemlig betale turen via et enkelt kig i et kamera.

I alt fald har 240 af byens metrostationer fået installeret et nyt betalingssystem - det såkaldte facepay - hvor man gennem ansigtsgenkendelsesteknologi bruger sit ansigt som betalingsmiddel.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian.

Det lokale myndigheder forventer, at op mod 15 procent af den russiske befolkning kommer til at benytte sig af den nye betalingsmulighed jævnligt inden for de kommende tre år.

Ifølge Sergey Sobyannin, borgmester i Moskva, kan passagerer aktivere facepay ved at forbinde et billede af deres ansigt med deres metro- og bankkort, hvorefter disse oplysninger vil blive samlet i Ruslands officielle metro-app.

På den måde vil der automatisk blive trukket penge fra ens bankkonti, når der bliver taget et billede af ens ansigt på vej ind i metroen.

Sergey Sobyannin kalder systemet for både 'enkelt' og 'sikkert' men vedkender samtidig, at der kan være behov for løbende justeringer og forbedringer.

- Moskva er den første i verden til at introducere facepay i en sådan skala. Teknologien er ny og meget kompleks. Vi vil fortsat arbejde på at forbedre den, siger borgmesteren ifølge The Guardian.

Kan komme til Danmark

Det er dog ikke alle, der er lige så optimistiske i forhold til det nye betalingssystem.

Blandt andre frygter russiske menneskerettighedsaktivister, at de russiske myndigheder vil misbruge de store mængder af data til overvågning på bekostning af borgernes digitale rettigheder.

Jurist og dataekspert Birgitte Kofod Olsen siger til TV 2, at hun deler samme bekymring.

Hun vurderer samtidig, at det ikke er utænkeligt, at vi kommer til at se et lignende betalingssystem i Danmark - dog ikke i den nærmeste fremtid.

- Det ville kræve rigtig meget at indføre i Danmark, og det ville stille enormt høje krav til datasikkerheden, siger hun til TV 2.