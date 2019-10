Nu kan du bo i Barbies drømmehus for 400 kr. pr. nat

Har du drømt om at komme til at bo i Barbies fantastiske Malibu Dreamhouse, siden du var barn?

Så er det nu, du skal slå til.

Nu kan du komme til at leje Barbies hus i Malibu.

Virkelighedens udgave af det fantastiske hus med de mange lyserøde detaljer bliver nemlig snart muligt at leje hos Airbnb.



Men det gælder altså om at være både hurtig og fleksibel, for det er efter først til mølle-pincippet.

Det er i anledning af Barbie-brandets 60 års-dag, at en Barbie-fan og op til tre venner får mulighed for at booke to nætter fra 23. oktober. Selve opholdet skal finde sted fra 27. oktober til 29. oktober. Til gengæld koster det kun 60 dollars per nat, hvilket svarer til lidt over 400 danske kroner.

Om aftenen lyser drømmehuset op i lyserødt.

Huset er i bedste Barbie-stil spækket til med luksus - blandt andet en hjemmebiograf og et koloenormt tøjskab fyldt med ikoniske Barbie-looks.

Nu kan du komme til at bo lige vildt og lyserødt som selveste Barbie (som snart fylder 60 - hun holder sig godt). I hvert fald i to dage, og hvis du er den heldige Airbnb-gæst, der har held til at booke opholdet.

I forbindelse med opholdet er et hold ret inspirerende kvinder blevet booket til at gøre gæsternes to dage helt uforglemmelig.

Blandt andet får de heldige Barbie-fans besøg af den verdensberømte amerikanske fægter Ibtihaj Muhammad, der tilbyder private fægte-lektioner.

Den kvindelige kok Gina Clarke-Helm fra Malibu Seaside Chef er blevet booket til at komme forbi og kokkerere og tilbyde madlavnings-lektioner, og stylisten Jen Atkin - som blandt andre arbejder med Kardashian-søstrene - kommer og giver makeovers.

Få en rundvisning i Barbies Malibu Dreamhouse i videoen over artiklen.

