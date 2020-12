Nu kan du bo i hus fra HBO-hitserie

Det smukke strandhus fra 'The Undoing' kan nu lejes via Airbnb

Gjorde han det? Gjorde han det ikke?

Danske Susanne Bier har ramt plet med who-dun-it-thrillerserien 'The Undoing', der havde premiere på HBO Nordic i oktober.

Serien har Nicole Kidman og Hugh Grant i hovedrollerne, og første afsnit satte ny rekord for bedste åbning på streamingtjenesten nogensinde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nicole Kidman og Hugh Grant er på rollelisten i 'The Undoing', der er instrueret af Susanne Bier. Foto: HBO

Handlingen foregår i New York, og uden at spoile for meget, kan vi godt afsløre, at karakterne i løbet af de seks afsnit slår et smut forbi et ikke så lidt imponerende fritidshus med eget udkigstårn og privat strand.

Det hus kan du nu leje på Airbnb.

Det skriver Travel+Leisure.

Soveværelse på fjerde etage

Der er tale om det, som amerikanerne kalder et beach house - på dansk et strandhus.

Huset har adresse i udkanten af byen East Marion, der ligger øst for New York på den yderste spids af halvøen Long Island.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

'Det er smukt renoveret og indrettet med vintagemøbler for at fastholde den klassiske bondegårdscharme, men stadig med en masse moderne bekvemmeligheder', hedder det i beskrivelsen på Airbnb’s hjemmeside.

Det prægtige og nu også berømte sommerhus har seks soveværelser, hvoraf det ene er placeret i udkigstårnet med panoramaudsigt på fjerde etage. Dertil kommer 90 meter privat strand og egen swimmingpool.

Desværre er det ikke helt billigt, og du skal være parat til at lave et ordentligt udtræk på din bankkonto. Syv overnatninger for en familie med to børn i januar koster 61.000 kroner.

