Nu kan du eje et stykke af historisk fly

Er du en stor fan af fly, så har du nu muligheden for at eje dit helt eget stykke af den første A380 Airbus, som blev taget i brug.

Det historiske fly med serienummeret MSN 003 blev første gang taget i brug af Singapore Airlines, hvor det fløj fra Singapore til Sydney 25. oktober 2007 med flynummer SQ380. Det skriver CNN.

I 2017 valgte flyselskabet så at pensionere flyet, og siden besluttede Airbus også at stoppe produktionen af modellen.

- Det er en smertefuld beslutning. Vi har investeret så meget tid og gjort en stor indsats med en masse ressourcer og sved med det her fly, sagde direktøren for Airbus, Tom Enders, i 2019, da Airbus annoncerede, at de ville stoppe med at producere flyet. Det sidste fly vil stå færdigt i 2021.

I 2019 havde Airbus leveret 234 fly, hvilket var en del færre end de 1200 fly, som de havde forventet, de ville sælge. Flyselskabernes interesse har skiftet til lettere og mere brændstofeffektive fly, som får jumbojetten til at ligne en stor hvid elefant. Med en kapacitet på 853 passagerer er A380 det største masseproducerede passagerfly i luftfartens historie.

Sådan ser det lille skilt ud, som er lavet af et A380 Airbus fly. Foto: Aviationtag

Et fly som nøglering

Nu kan man så købe et lille stykke af det ophuggede Singapore Airlines fly fra virksomheden Aviationtag, der har specialiseret sig i at genbruge ophuggede fly. De har produceret 7000 små skilte af størrelsen 35 x 88 millimeter af flyets skrog. Skiltene kan bruges som en nøglering eller blot som et samlerobjekt. En koster 27,95 euro (209 kroner).

Aviationtags stedfortrædende direktør, Tobias Richter, fortæller, at A380 var helt specielt for virksomheden.

- Udover den faktor, at det er det største og tungeste fly, som nogensinde har fløjet, så var det kun oppe i skyerne i 10 år. For os er historien bag flyet meget vigtig, og hvis flyene kunne tale, så ville MSN 3 nok have meget at fortæller, siger Tobias Richter til CNN.