Nu kan du finde lykken på museet

Danmark er flere gange blev kåret som verdensmester i lykke, og nu er den danske lykke også kommet på museum.

Tirsdag åbner nemlig et nyt lykkemuseum, The Happiness Museum, i København. Her kan gæster bl.a. se en astmainhalator og andre genstande, der skal gøre lykke til noget, man kan tage at føle på.

Genstandene er doneret af folk fra hele verden, og repræsenterer deres mest lykkelige stunder.

Der er f.eks. en astmainhalator udstillet, som en fransk kvinde har doneret. Det lykkebringende ved den er, at kvindens datter ikke længere havde brug for inhalatoren, efter de flyttede til Danmark, hvor luften er mindre forurenet.

'Et magisk sted med hundehvalpe'

Bag museet står tænketanken Institut for Lykkeforskning, som er drevet af lykkeforsker og forfatter til den internationale bestseller-bog 'The Little Book of Hygge', Meik Wiking.

Han er også direktør for det nye museum og fortæller til tv2.dk, at de på instituttet gennem årene har fået mange henvendelser fra folk, der gerne ville besøge instituttet.

- De tror nok, det er sådan et magisk sted med hundehvalpe. I virkeligheden sidder vi jo bare foran vores computerskærme, siger han til mediet.

- Så tænkte vi: Lad os da lave et sted, hvor vi kan bringe lykken til live og formidle den forskning og de resultater, der er.

Hvor sidder lykken?

Danmark har siden 2012 vundet VM i lykke tre gange, men de seneste tre år har vi måttet se os slået af pinden af Finland, som har indtaget podiet som verdens lykkeligste land i FN's årlige lykkerapport.

På museets hjemmeside kan man læse sig til, at også Paraguay er et af verdens lykkeligste lande, og hvordan man i Bhutan har målt landets bruttonationallykke siden 1970'erne – men hvad gør nogle folkefærd lykkeligere end andre, og hvordan kan man bruge lykke til at skabe udvikling i et land?

Det er blot nogle af de spørgsmål, de forsøger de at forklare på museet, hvor man som gæst også kan dykke ned i lykkens historie samt besøge lykkelaboratoriet og lære mere om, hvor i hjernen lykken sidder – og hvordan den ændrer sig med alderen.

