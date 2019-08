Nu kan du flyve direkte til Skandinaviens bedste skiløjper

Så er der godt nyt til sneglade danskere, der er trætte af at køre i timevis for at komme op til de gode skiløjper i Sverige og Norge. Nu kan de nås på under to timer.

I næste vintersæson vil det være muligt for danskerne at flyve direkte til den nye lufthavn Scandinavian Mountain Airport, som ligger på grænsen mellem Norge og Sverige i den svenske by Sälen. 25-40 minutters kørsel fra Scandiavian Mountain Airport ligger der 250 skiløjper.

Se også: Skidefuld og på ski

SAS er det første flyselskab, som vil operere med internationale ruter til og fra lufthavnen. Fire gange om ugen flyver SAS tur/retur fra både København, Aalborg og Heatrow.

- Vi er glade for, at SAS kan tilbyde de første internationale fly til den nye lufthavn. Kort rejsetid, attraktive afgangstider, kombineret med fantastiske muligheder for at stå på ski og lave andre vinter-aktiviteter i de svenske og norske bjerge, er, hvad mange mennesker er på udkig efter, siger Karl Sandlund, Executive Vice President Commercial, SAS, i en pressemeddelelse.

Se også: Tag toget på skiferie

Splinterny lufthavn

Den nye lufthavn, som endnu ikke er færdigbygget, åbner den 22. december 2019. Det bliver verdens første lufthavn uden et fysisk kontroltårn. I stedet vil lufthavnen få et virtuelt kontroltårn til at styre flyenes bevægelse i lufthavnen.

Fra den 29. december 2019 vil det være muligt at flyve til Sälen/Trysil fra Danmark. Både fra Aalborg og København vil flytiden være omkring 1 time og 20 minutter. Ruten fra London starter den 28. december, og her vil flyveturen tage omkring to timer.

SAS oplyser, at de nye ruter vil blive opereret af nye Airbus 320neo fly, som er det, der larmer mindst og samtidig er det mest energi-effektive i branchen lige nu. Ifølge SAS er flyets udledning af kulstof reduceret med 18 procent.

Billetter til Sälen/Trysil er sat til salg fra 12. august. SAS flyver i hele vintersæsonen til og med påske.

Svensk skiløb og hygge