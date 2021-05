Nu kan du igen benytte dine CashPoints fra Norwegian

Godt nyt til de mange danskere, der har penge i klemme hos Norwegian i form af de såkaldte CashPoints.

I lang tid har bonusprogrammet været sat på pause, så folk hverken kunne tjene eller bruge den digitale valuta, der er en del af flyselskabets loyalitetsprogram.

Men ikke længere. Norwegian har nemlig besluttet at genstarte programmet.

- Onsdag i denne uge afsluttede vi en vellykket rekonstruktion. Dermed markerede vi også, at Norwegian står foran en ny begyndelse, skriver det norske lavprisflyselskab i en mail til Dagbladet.

- Nu hvor vi er tilbage, er der mange gode nyheder at dele. Fra i dag kan vores kunder igen tjene og bruge deres CashPoints og Rewards med Norwegian.

Der er stadig begrænsninger

Loyalitetsprogrammet blev sat på pause i februar, da Norwegian begyndte sin rekonstruktion.

Nu ser selskabet definitivt ud til at have afværget den totale katastrofe, men det til trods vil der stadig være en øvre grænse for Reward-medlemmer, indtil coronapandemien er fuldstændig under kontrol, oplyser flyselskabet til Dagbladet.

- For hver 1000 norske kroner brugt på flybilletter og yderligere produkter kan du nu bruge op til 500 CashPoints.

- Der vil være en yderligere grænse på 10.000 CashPoints, der kan bruges per måned.

- Vi understreger, at dette er en midlertidig ændring.

Gyldighed forlænges

Norwegian oplyser yderligere, at gyldigheden af CashPoints, som udløber i 2021, forlænges til 31. december 2022.

- Det betyder, at bonuspointene kan bruges på rejser til langt ind i 2023, så længe bookingen sker inden 31-12-22.