Nu kan du igen besøge Sverige uden restriktioner

Onsdag aften var der fest og farver i flere gader rundtom i Sverige.

Det var da også en helt særlig begivenhed, der blev fejret, for samme dag vinkede svenskerne farvel til de sidste coronarestriktioner.

Det betyder også, at danskerne kan se frem til ikke at skulle spekulere i at sætte sig ind i diverse coronarelaterede forhold, når de krydser Øresund.

For ligesom herhjemme er det - for nu - slut med restriktioner i nabolandet.

Det betyder med andre ord, at man som dansker frit kan rejse til landet uden test- og karantænekrav, og at der i Sverige ikke længere er begrænsninger på forsamlingstørrelser eller afstandskrav i det offentlige rum.

Lige nu er Sverige anført som et 'gult' land i det danske Udenrigsministeriums rejsevejledning.

Det betyder, at man bør være ekstra forsigtig i forhold til smitterisiko med coronavirus, men at man frit kan rejse til landet.

Kø siden morgenstunden

Genåbningen har været længe ventet blandt svenskerne, hvor især ungdommen sugede friheden til sig onsdag aften.

Faktisk lige siden klokken syv fra morgenstunden stod flere unge mennesker klar til at indtage serveringssteder og natklubber, når de stod til at åbne.

Det skriver Aftonbladet.

- De har taget badestole med sig og stået og hængt i køerne, siger Viktor Dicksved, der er ansat ved politiets regionale kommandocentral.

Ifølge Aftonbladet havde politiet sat ekstra mandskab ud for at kontrollere gaderne.

Dog udtaler politiet til SVT, at der ikke har været flere hændelser, som krævede politiets opmærksomhed, end der normalt er på en aften, hvor gaderne er fyldte med festglade mennesker.

Alexander Clarensius, som ejer natklubben Excet i Göteborg, udtaler til det svenske medie GT, at han aldrig har set så stor en kø til natklubben før. Foto: TT News Agency/Ritzau Scanpix

'Må ikke blive som Oslo'

Den svenske genåbning vækker dog samtidig også bekymring blandt visse dele af befolkningen.

Blandt andre Johan Styrud, der er overlæge på Danderyd Hospital og formand for Stockholm Lægeforening, gruer for, hvilke konsekvenser genåbningen kan få.

Han henviser til, at det fortsat ikke er alle svenskere, der er vaccineret, og at eksempelvis sygehuse i Stockholm nærmest er fyldt op af patienter, som dog ikke fejler noget coronarelateret.

- Det må ikke være som i Oslo, at der kommer en folkefest på gaden. Man skal have respekt for hinanden og holde afstand, siger Johan Styrud til Aftonbladet.