Nu kan du igen bestige Mount Everest

Nepal åbner grænsen for turister, der tørster efter at prøve kræfter med Himalayas høje tinder

I Nepal havde man tårnhøje forventninger til 2020.

Det skulle være turismens år, og man døbte det 'Visit Nepal Year'.

Målet var at fordoble antallet af turister i forhold til året før, så det var lidt af en mavepuster, da coronakrisen ramte, og man var nødt til at aflyse den vigtige forårssæson.

Syv måneder senere er Nepal endelig klar til at genåbne grænserne for turister.

Det skriver South China Morning Post.

Kun for bjergbestigere

Genåbningen gælder dog kun turister, som rejser til det eventyrlige kongerige, der ligger på sydsiden af Himalaya, for at få en oplevelse i højderne.

- Vi åbner ikke landet for alle besøgende. Kun bjergbestigere og vandrere med en forudgående tilladelse får lov til at komme til Nepal, siger Rudra Singh Tamang, generaldirektør for Nepals turistministerium, til den Hong Kong-baserede avis.

Med sine 8848 meter er Mount Everest verdens højeste bjerg. Det ligger på grænsen mellem Nepal og Tibet og kan bestiges fra begge sider. Foto: Andreas Gäbler/Unsplash

Nepal er et af verdens fattigste lande, og turismen, hvor omkring 800.000 er beskæftiget, udgør en af de vigtigste indtægtskilder for befolkningen.

Foråret er den primære sæson for at bestige bjerge i Himalaya, hvor man til tider ser turister stå i kø for at komme op på toppen af de mægtige bjergtinder. Men også efteråret er en vigtig sæson, da det er trækplaster for trekkere.

Flere har booket billet

Genåbningen sker med en række restriktioner. Ikke nok med at de udenlandske eventyrere skal have en forudgående tilladelse til at klatre i bjergene, så skal de også angive deres planlagte rute, fremvise op til flere negative coronatest og være en uge i karantæne på et hotel i Kathmandu.

Der bliver også stillet krav til de lokale guider, bærere, kokke og andre hjælpere, som følger turisterne op i de ellers ufremkommelige bjerge.

- Vi prøver at genoplive den turistindustri, der er blevet så hårdt ramt af pandemien, men vi tager ingen chancer, siger Rudra Singh Tamang.

South China Morning Post har talt med et lokalt rejsebureau, som beretter, at det allerede er begyndt at modtage opkald fra turister, hvor interessen især er stor for foråret 2021.

Nepal har haft 188.883 smittede med coronavirus og 1070 coronarelaterede dødsfald, viser tal fra Worldometer. Landet har seks gange så mange indbyggere som Danmark.

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Nepal.

