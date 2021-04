Nu kan du komme gratis til Færøerne

Nye indrejseregler for Færøerne udløser gratis billetter til vaccinerede danskere

Færøerne har været forskånede for corona og restriktioner i en længere periode, hvilket betyder, at danskerne nu kan rejse til Færøerne og opleve den smukke natur og gå på restaurant.

Fra 1.april kan danskere rejse til Færøerne uden at skulle gå i karantæne. Det kræver blot, at man er blevet vaccineret mod covid-19.

I den anledning giver Visit Faroe Islands 1000 gratis one-way billetter til danskere, der har fået de to stik i armen og er færdigvaccineret.

Det skriver Visit Faroe Island i en pressemedelelse.

- At Færøerne nu åbner mere op for danskere, synes vi, er noget, der bør fejres. Alle danskere trænger sikkert til en oplevelse efter denne specielle tid, og alle er selvfølgelig også velkomne. Men sundhedspersonale og ældre, som primært er dem, der er vaccinerede og også har taget et stort slæb det seneste år, er altså blandt dem, der får muligheden først, siger Guðrið Højgaard, direktør hos Visit Faroe Islands, i pressemeddelelsen.

Coronavaccinerede kan nu gratis komme til Færøerne. Foto: Visit Faroe Island

Færøerne er fortsat rød

Billetterne gives væk efter først-til-mølle-princippet, så hvis du er blandt de 1000 hurtigste danskere, kan du få gratis one-way billetter med fly eller færge.

Alle danskere kan på nuværende tidspunkt rejse til Færøerne, men hvis du ikke er vaccineret, skal du ifølge de færøske myndigheders vejledning i karantæne seks dage efter ankomst, og dernæst tage en coronatest.

12 procent af Færøernes befolkning har modtaget første vaccinestik, viser den seneste opgørelse fra Our World in Data.

Udenrigsministeriet fraråder dog fortsat alle rejser frem til og med 20. april.

Hvis man rejser ud til et 'rødt land', er man pålagt de danske krav om test og isolation ved tilbagekomst til Danmark.