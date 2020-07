Nu kan du øhoppe på de græske øer

I Grækenland åbner regeringen nu for, at krydstogtsskibe kan sejle turister rundt i det græske øhav

Skulle man nogensinde finde på at afvikle et sydeuropæisk mesterskab i pandemihåndtering, så vil Grækenland formentlig være blandt forhåndsfavoritterne.

Den populære feriedestination har klaret coronakrisen markant bedre end de andre middelhavslande. I skrivende stund er grækerne noteret for 4401 smittede og 203 døde med coronavirus.

Kreta og Rhodos er begge blandt danskernes absolutte favoritrejsemål denne sommer, men drømmer man om øhop og at sejle i krydstogtsskib mellem de græske øer, har det ikke været uden besvær.

Fra og med denne weekend bliver det meget lettere at øhoppe i Grækenland.

Lempelse gælder seks havne

Den græske regering har nemlig valgt at genåbne seks af landets største havne for krydstogtskibe. Det skriver The Telegraph.

Der er tale om øhavnene Rhodos, Heraklion (Kreta) og Korfu samt de tre fastlandshavne Piraeus (Athen), Katakolon og Volos.

Lempelsen sker efter fire måneders krydstogtsforbud og med det forbehold, at alle passagerer om bord skal kunne fremvise negativ coronatest foretaget mindre end 72 timer inden ombordstigning. Ombord på skibene vil de græske myndigheder foretage uanmeldte og tilfældige tests af passagerne.

Hvis der er styr på alt, kan skibene lægge til kaj i alle græske havne, der er store nok.

Ifølge turistminister Haris Theocharis er Grækenland ’det første land, der reagerer på krydstogtsektoren og indfører løsninger for netop denne form for turisme’.

Se også: Danskerne rejser sikkert: Græske øer og Mallorca hitter

Strammer regler for mundbind

Med til historien hører, at der allerede i sidste uge blev åbnet op for at sejle mellem græske havne i skibe af mindre størrelse. Småskibsoperatøren Variety Cruises havde æren af at besejle det første hold af øhoppere i Grækenland siden marts.

Det skete fredag. Ombord var 31 passagerer mod de 49, der normalt er plads til.

Samtidig med at Grækenlands regering lemper på restriktionerne i det græske øhav, har den strammet reglerne for, hvornår man skal bære mundbind.

Således straffes man nu med bøde, hvis man ikke har tekstil for munden i butikker og offentlige transportmidler.

Se også: Undgå stor bøde når du rejser sydpå