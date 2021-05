Nu kan du rejse til Færøerne uden karantæne

Frisk luft og bjerglandskaber indhyllet i tåge.

Hvis du aldrig har besøgt Færøerne, så er måske nu, du skal gribe chancen.

Færøerne, der er en del af det danske rigsfællesskab, lemper nemlig for sine rejserestriktioner for EU-landene. Det betyder, at det er slut for danske turister - vaccinerede såvel som ikke-vaccinerede - med at gå i karantæne, når de ankommer til landet. Det skriver Visit Faroe Islands i et opslag på Facebook.

Færøerne har mere eller mindre været fri for coronavirus siden årsskiftet, viser tal fra hjemmesiden Worldometer. I alt har landet blot registreret 670 smittede og et enkelt dødsfald med corona siden pandemiens begyndelse.

Skal selv betale for test

Og sådan skulle det gerne fortsætte, hvorfor der stadig vil være retningslinjer for folk, der rejser ind i landet, skriver turistrådet på Facebook.

- Vi opfordrer alle gæster til at tage retningslinjer om social afstand og hygiejne alvorligt, især på vores fjerntliggende øer, der har små befolkninger.

Dertil kommer krav om test ved ankomst til Færøerne og en kraftig opfordring til at lade sit teste igen på fjerdedagen for sit ophold. Testen koster 312 kroner ved ankomst i lufthavnen og 390 kroner, når der sejles fra Hirtshals mod Torshavn.

- Vi ved, at rejsende post corona leder efter destinationer, hvor der er god plads, naturoplevelser og frisk luft. Alt dette har vi til overflod, og vi glæder os at dele det med jer, lyder det fra Færøernes Turistråd til standby.dk.